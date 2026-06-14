De volta à tevê, Renan Monteiro celebra saudoso colega em "A nobreza do amor"

Após viver o médico José Augusto no remake de Renascer, onde viveu o primogênito de José Inocêncio (Marcos Palmeira), o ator Renan Monteiro engatou uma sequência de projetos que testam seus limites artísticos. A transição do universo lúdico do horário nobre para a crueza da quarta temporada de Arcanjo Renegado marcou o início de uma fase intensamente visceral em sua carreira.

Para interpretar um sargento do Batalhão Tático de Motocicletas (BTM), Renan enfrentou um mergulho profundo na preparação tática e psicológica. O papel serviu como um espelho de dores sociais complexas: seu personagem desenvolve depressão após sofrer um assalto em que vê o amor de sua vida morrer.

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"É um personagem que sofre por conta da falta de segurança pública no Brasil. Ele simplesmente pelo fato de ser policial quase perde a vida também. Aí deixa de fazer tudo o que gosta e fica meio desacreditado", reflete o ator carioca, que completou 40 anos em abril.

Lançada no final do ano passado, a produção segue ecoando no streaming. Mesmo meses após a estreia, ele revela continuar recebendo relatos de pessoas que perderam amigos ou parentes em situações parecidas.

Renan Monteiro, ator (foto: Anick Machado)

Entre a Antártida e o sertão nordestino

Sem pausas, o ator migrou das ruas da ficção policial para o isolamento científico de Antártida, longa-metragem previsto para estrear nos cinemas em setembro. Na trama, ele interpreta Gaspar, um cientista envolvido em uma atmosfera de terror psicológico que exigiu um tempo dramático completamente diferente do dinamismo da televisão.

O projeto destaca-se também pelos bastidores tecnológicos pioneiros nos estúdios da Globo. "A gente gravou o filme todo em estúdio com uma tecnologia nova chegando na TV Globo, isso é a primeira vez no Brasil. Poder fazer um filme com uma relevância social, com um manifesto, com o foco de luz ali em cima de um problema que precisa ser visto com muita atenção, é muito interessante", pontua.

Atualmente, o foco de Renan Monteiro está na faixa das 18h com a novela A nobreza do amor, sob a direção artística de Gustavo Fernandez e direção geral de Pedro Peregrino. Reencontrar a equipe técnica e criativa com quem dividiu o cotidiano de Renascer trouxe um sentimento de familiaridade e acolhimento aos bastidores.

Na atual trama, ele encarna o Capitão Belarmino, um líder de bando de cangaceiros descrito como uma mistura de "cabra valente com ironia". Na história, ele terá um importante papel em uma trama que envolve os mocinhos Alika/Lúcia (Duda Santos) e Tonho (Ronald Sotto).

Mais do que um retorno ao gênero folhetinesco que tanto aprecia, o trabalho carrega um forte valor afetivo e uma reverência direta ao falecido ator Domingos Montagner, que interpretou o icônico Capitão Herculano em Cordel encantado — novela na qual Renan também atuou no papel do cangaceiro Ventania.

"Fiquei todo arrepiado quando coloquei a roupa, quando soube. A gente tinha uma relação muito bacana de amizade. Uma perda muito grande para a nossa cultura, acima de tudo um excelente artista e uma pessoa gigantesca, generoso, amoroso, carinhoso", relata, lembrando com emoção do artista que faleceu em 2016 em meio ás gravações da novela Velho Chico.

Ao avaliar o momento atual, Renan celebra a possibilidade de transitar por figuras tão distintas em um curto intervalo de tempo: o médico humanista, o sargento em crise, o cientista sob pressão psicológica e o capitão do sertão. Para o ator, o valor do ofício está justamente em sua capacidade de se mostrar mutável: "Fico muito feliz que venho fazendo trabalhos com muitas camadas e acho que isso que é legal: você poder ser visto multifacetado".



