Netflix lança trailer de 'A Última Casa', estrelado por Wagner Moura

A Netflix divulgou nesta segunda-feira (15/6) o primeiro trailer de A Última Casa, novo thriller de ficção científica estrelado por Wagner Moura e Greta Lee. O longa chega à plataforma de streaming em 7 de agosto e aposta em uma trama marcada por mistério, tensão e sobrevivência.

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Na história, uma família formada por quatro pessoas vê sua rotina mudar drasticamente ao ficar presa dentro da própria casa contra a própria vontade. Isolados e sem entender o que está acontecendo, os personagens precisam se unir para enfrentar a escassez de alimentos e uma ameaça desconhecida que ronda o local.

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Veja o trailer:

O filme é dirigido por Louis Leterrier, e tem roteiro assinado por Matthew Robinson, de Amor e Monstros. Além de Wagner Moura e Greta Lee, o elenco reúne Gabriel Barbosa, Emma Ho, Noah Alexander Sosnowski e Riley Chung.

A Última Casa marca o retorno de Wagner Moura ao cinema após sua participação em O Agente Secreto (2025). O longa dirigido por Kleber Mendonça Filho alcançou destaque internacional ao receber indicações em quatro categorias do Oscar 2026, o maior número já registrado por uma produção brasileira. Apesar do feito histórico, o elenco deixou a premiação sem conquistar estatuetas.

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