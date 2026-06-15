Ary Mirelle comenta transformação no corpo após gravidez





A influenciadora Ary Mirelle, esposa do cantor João Gomes, compartilhou um momento especial com os seguidores nesta segunda-feira, 15 de junho, ao mostrar detalhes de sua evolução física após as gestações dos filhos, Jorge e Joaquim. Em vídeos publicados nas redes sociais, ela apareceu experimentando biquínis e revelou a felicidade em voltar a se sentir confortável com a própria imagem depois de meses de dedicação à alimentação e aos treinos.

Animada com a nova fase, Ary surgiu diante do espelho usando um conjunto estampado inspirado nas tradicionais fitinhas do Senhor do Bonfim, peça que vem ganhando espaço entre tendências de moda praia. Ao comentar sobre a experiência de vestir biquíni novamente, ela não escondeu a emoção ao perceber as mudanças no corpo. "Meu Deus, fazia tanto tempo que eu não me sentia bem usando um biquininho", declarou. Empolgada, ainda contou aos seguidores que havia gostado da primeira peça experimentada: "Eu vou mostrar tudo aqui para vocês, mas eu amei esse aqui. Foi o primeiro que eu coloquei, que coisa".

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Mesmo satisfeita com os resultados alcançados até agora, Ary destacou que ainda está no processo de atingir o físico que deseja. Segundo ela, os avanços já são perceptíveis, inclusive ao voltar a usar roupas que antes não serviam. "Eu ainda não estou no meu shape, mas já dá para colocar o shortinho da Copa. Ficou lindo, esse aqui tá maravilhoso. Amei, amei, amei. Depois eu mostro os outros para vocês", afirmou.

Nos últimos meses, a influenciadora tem dividido com os fãs detalhes da sua jornada de emagrecimento. Ary já contou que eliminou mais de 14 quilos desde outubro de 2025, quando pesava cerca de 71 kg. Atualmente, ela está próxima dos 56 kg, resultado conquistado após mudanças na rotina e hábitos mais saudáveis.

Recentemente, a esposa de João Gomes também comentou sobre uma situação curiosa causada pela perda de peso: várias roupas deixaram de servir. Ao mostrar uma peça folgada, brincou sobre a necessidade de fazer ajustes no guarda-roupa. "Olha, gente, é muito bom emagrecer, sim. Mas quando eu vejo o tanto de roupa que eu perdi. Essa era M, pô", contou. Logo depois, revelou que pretende recorrer a uma costureira para reaproveitar parte das peças: "Vou chamar uma costureira aqui, separar todas as minhas roupas que estão assim pra ela dar um jeitinho aqui, se não, vou perder muita roupa".