Atriz que interpretou Samara em 'O Chamado' morre aos 34 anos

Daveigh Chase foi responsável por interpretar a icônica personagem Samara - (crédito: Reprodução)

Morreu nesta terça-feira (17/6), aos 34 anos, a atriz norte-americana Daveigh Chase, responsável por interpretar a icônica personagem Samara, da saga de filmes de terror “O Chamado”, além de dublar Lilo, em “Lilo & Stitch”. Ao longo da carreira atriz também teve participações em filmes como: "Donnie Darko", "Beethoven's 5th", "Sabrina, Aprendiz de Feiticeira" e "ER", "Mercy"

Segundo o portal de notícias, TMZ, a atriz teve uma meningite e infecção no sangue, fatores que acabaram causando problemas de sepse. No início deste mês de junho, Daveigh foi internada em um hospital em Los Angeles, estando com um quadro de desnutrição.

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O trabalho mais marcante da carreira da atriz foi no longa “O Chamado”, lançado em 2002, onde ela fez o papel da antagonista, “Samara Morgan”. A produção foi um sucesso para a época, garantindo para Daveigh futuros papéis como dubladora em produções importantes como: “A viagem de Chihiro” (2003) e “Lilo & Stitch” (2002).

*Estagiário sob supervisão de Rafaela Soares