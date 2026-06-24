"Brasília é uma importante incubadora de talentos", reflete Deo Garcez

O ator Deo Garcez, intérprete de grandes personagens na televisão brasileira, vive um momento de efervescência em sua carreira. Com dois trabalhos recentes de destaque, ele transita entre a inovação dos formatos digitais e a responsabilidade histórica de representar figuras emblemáticas do Brasil.

Recentemente, o público pôde conferir Garcez na série Então é amor?, disponível no Globoplay. A produção adota o formato de trama vertical, uma linguagem dinâmica que se adapta ao consumo de conteúdo em dispositivos móveis. Para o ator, tque está prestes a completar 50 anos de profissão, essa foi uma experiência instigante e enriquecedora. "O dinamismo do formato exige um alinhamento rápido entre os aspectos artísticos e técnicos", explicou.

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Na trama, ele repete a parceria com Micael Borges, interpretando pai e filho — uma dinâmica já explorada em Fuzuê, novela da TV Globo de 2023. Segundo Garcez, a intimidade prévia foi fundamental para criar uma nova relação familiar em cena, com um registro completamente diferente do trabalho anterior. "A química em cena fica evidente no resultado do trabalho", afirmou.

Em A nobreza do amor, novela exibida atualmente, Deo Garcez viveu o presidente Nilo Peçanha, a única liderança negra a chegar ao topo da Presidência do Brasil. O ator destacou a importância política e social de levar essa figura, muitas vezes apagada pela história oficial, para a TV aberta. "Viver Nilo Peçanha é desconstruir o embranquecimento imposto pela sociedade e pelo sistema racista, é desfazer a farsa histórica de que ele era branco", declarou.

Para Garcez, a representatividade de um presidente negro na dramaturgia ajuda a construir um novo imaginário para as novas gerações. Ele ressalta que esse trabalho é uma extensão natural de sua jornada, que inclui a interpretação do abolicionista Luiz Gama, tanto na novela Nos tempos do imperador quanto em seu espetáculo solo há uma década em cartaz.

"Essa realidade mudou e muito ao desses 30 anos, inegável. Eu mesmo fiz alguns escravizados e mendigos, por exemplo. Por outro lado, fiz também professor, médico, delegado, advogado, empresário, juiz, rei, e agora, presidente da república. Entendo não uma conquista individual, mas coletiva, secular", argumenta.

Formação no DF

A trajetória de Deo Garcez, no entanto, não se resume aos estúdios do Rio de Janeiro. Foi em Brasília, onde viveu por anos, que ele construiu as bases de sua técnica e identidade artística. Estudante da Faculdade de Artes Dulcina de Moraes entre 1984 e 1991, ele teve a honra de ser aluno da própria "Grande Dama do Teatro Brasileiro". "Ser aluno da genial atriz e mestra Dulcina de Moraes é um dos pilares da minha identidade artística", relembra.

Ele guarda com carinho as lições da mestra sobre a importância da humildade e da dedicação à personagem, além do legado político de Dulcina na luta pelos direitos dos atores. "Essa veia política e social ecoa em mim fortemente como uma ferramenta de transformação social", afirmou, citando seu trabalho com o espetáculo "Luiz Gama: Uma voz pela liberdade".

O ator também destaca o papel de Brasília como uma "importante incubadora de talentos" que descentralizou a formação teatral do eixo Rio-São Paulo. Sua vivência na capital, no entanto, não foi isenta de desafios. De origem humilde, trabalhou como faxineiro e caixa de supermercado para sobreviver. Ainda jovem, enfrentou o preconceito como um dos poucos negros a se formar na faculdade naquela época. "Isso tudo foi combustível para forjar minha postura de resistência e luta antirracista", concluiu.

Deo Garcez, ator (foto: Divulgação)

Entrevista | Deo Garcez

Esta semana estreia Então é amor? no Globoplay. A série adota o formato de trama vertical, uma linguagem que dialoga muito com o consumo atual de conteúdo digital. Como tem sido para você, prestes a completar 50 anos de carreira, se adaptar e atuar nesse formato mais dinâmico?

Tem sido uma experiência instigante e enriquecedora. O dinamismo do formato exige um alinhamento rápido entre os aspectos artísticos e técnicos, sem perder a qualidade. Esta é a segunda novela vertical que faço. A primeira foi Com licença, eu sou o Big Boss, do ReelShort, também dirigida por Marcelo Zambelli. Diferentemente das telenovelas convencionais, esse formato exige uma agilidade muito maior nas gravações e na narrativa para prender a atenção do público nos dispositivos móveis. A popularidade dos microdramas é imensa e o número de visualizações chega a bilhões, até porque as pessoas podem assisti-los em qualquer hora e lugar pelo celular. Além disso, esse gênero moderno é uma ótima oportunidade para ampliar nossa versatilidade cênica como atores. Acho que me adaptei bem a essa nova linguagem. Durante a pandemia, por exemplo, ensaiei o espetáculo Anjo Negro, de Nelson Rodrigues, pelo celular e o apresentei da mesma forma durante dois meses. Também fizemos Luiz Gama: Uma voz pela liberdade no Teatro PetraGold, inicialmente em formato online, com três câmeras na plateia. Todas essas experiências contribuíram bastante para minha adaptação aos novos formatos que surgem.

Na trama, você repete a parceria com Micael Borges, sendo pai dele novamente, assim como aconteceu em Fuzuê. Como é a química de vocês em cena e de que forma essa intimidade anterior ajudou na construção da relação entre Marco Antônio e Vicente?

A repetição da parceria como pai e filho trouxe uma química cênica imediata e muito forte. O trabalho anterior criou uma intimidade artística que foi fundamental para a construção dessa nova dinâmica familiar. Ao mesmo tempo, os personagens pertencem a universos completamente diferentes dos de Fuzuê. São contextos sociais, econômicos e culturais distintos, o que muda tudo na composição. Foi um processo natural, confortável e espontâneo. Essa sintonia certamente aparece no resultado final.

Deo Garcez como Marco Antônio em "Então é amor?" (foto: Divulgação)

Para o público de Brasília, sua trajetória tem um significado muito forte. Você se formou na Faculdade de Teatro Dulcina de Moraes, sendo aluno da própria Dulcina. Que memórias guarda desse período e qual o peso do legado dela na sua identidade artística?

Estudar na Faculdade de Artes Dulcina de Moraes, entre 1984 e 1991, foi um dos pilares da minha formação artística e técnica. Ali concluí o Bacharelado em Interpretação Teatral e a Licenciatura em Artes Cênicas. Dulcina de Moraes foi uma figura fundamental para o teatro brasileiro, não apenas pela excelência artística, mas também pela luta em defesa dos direitos dos atores. Sua atuação foi decisiva para conquistas importantes da categoria. Como professora, ela nos transmitia valores que iam muito além da técnica. Falava sobre disciplina, ética, humildade e amor ao ofício. Sempre dizia que a vaidade pode destruir uma atuação e que a personagem deve brilhar antes do ator. Tenho lembranças muito marcantes. Ela participou da banca do meu vestibular e, ao final da minha apresentação, levantou-se para me aplaudir de pé. Anos depois, comentou com Ricardo Torres que eu e André Amaro estávamos entre os melhores atores formados por ela. É um reconhecimento que guardo para sempre.

Além de estudar, você lecionou pela Fundação Educacional de Brasília no início da carreira. Como enxerga o papel da capital federal na formação e no fomento de profissionais do teatro nacional?

Vejo Brasília como uma importante incubadora de talentos e um polo de conhecimento cênico. A Faculdade Dulcina foi essencial para descentralizar a formação artística de qualidade que historicamente estava concentrada no eixo Rio-São Paulo. Foi em Brasília que aprendi oficialmente meu ofício. Quando cheguei ao mercado profissional do Rio de Janeiro, no início dos anos 1990, já estava preparado para enfrentar os desafios da profissão.

Além da trajetória acadêmica e profissional, qual a maior lembrança que você guarda do Distrito Federal?

Lembro bastante do contraste geográfico que senti quando cheguei a Brasília. Senti falta das esquinas, da natureza e, principalmente, da praia. Também enfrentei grandes desafios financeiros. Trabalhei na faxina, em lojas de departamento, supermercados e depois nos Correios para ajudar minha família e pagar os estudos. Quando percebi que não conseguiria continuar pagando a faculdade, escrevi uma carta ao então presidente José Sarney pedindo ajuda. Para minha surpresa, recebi um telegrama orientando que eu buscasse o crédito educativo da Caixa Econômica Federal. Foi assim que consegui concluir meus estudos. Além disso, enfrentei o preconceito por ser negro e nordestino. Fui o único negro a me formar nos meus cursos. Essas experiências fortaleceram minha consciência política e minha postura de resistência.

Deo Garcez como Nilo Peçanha (foto: Divulgação)

Recentemente, você interpretou Nilo Peçanha na novela A nobreza do amor. Sendo ele o primeiro presidente negro do Brasil, qual a importância política e social de ter levado esse papel para a tevê aberta?

Entendo esse trabalho como de enorme relevância política e social. Nilo Peçanha foi uma figura historicamente embranquecida e muitas vezes apagada da memória nacional. Interpretá-lo na televisão aberta ajuda a reconstruir essa narrativa e a mostrar às novas gerações que pessoas negras também ocuparam posições de liderança máxima no país. Vejo esse trabalho como uma continuidade da minha trajetória artística, especialmente dos projetos ligados à valorização da história negra brasileira, como o espetáculo Luiz Gama: Uma voz pela liberdade.

Seu espetáculo está há uma década em cartaz e lhe rendeu importantes reconhecimentos na área dos direitos humanos. Como a arte e o teatro se consolidaram como ferramentas da sua militância antirracista?

O teatro se tornou para mim um espaço de reparação histórica, conscientização coletiva e letramento racial. Ao longo da minha trajetória, fui construindo uma consciência antirracista cada vez mais forte. O espetáculo sobre Luiz Gama é uma forma de valorizar a história dos africanos e afrodescendentes brasileiros e de combater o racismo estrutural por meio da arte. Acredito profundamente que o teatro é uma ferramenta de transformação individual e social.

Você é membro ativo de diversas Comissões da Verdade da Escravidão Negra da OAB. Como consegue conciliar a intensa rotina de ator e professor com esse trabalho consultivo em prol da igualdade racial?

Minha participação acontece principalmente por meio de palestras, debates e apresentações artísticas promovidas pelas comissões. Com organização e planejamento, consigo conciliar essas atividades com os compromissos profissionais sem grandes dificuldades.

Deo Garcez como Luiz Gama (foto: Divulgação)

Após tantos anos no audiovisual, como enxerga a reparação histórica em relação ao protagonismo negro atual?

Houve um avanço significativo. Quando comecei minha carreira, os atores negros estavam quase sempre restritos a papéis estereotipados ou subalternizados. Hoje vemos protagonistas negros ocupando espaços centrais nas narrativas. Ainda há muito a ser conquistado, mas a evolução é inegável. Ao longo da minha trajetória, interpretei personagens muito diversos, de escravizados a médicos, juízes, empresários, reis e, agora, um presidente da República. Isso é fruto de uma luta coletiva construída por gerações de artistas e intelectuais negros.

Você começou a atuar aos 11 anos em São Luís do Maranhão e completa meio século de profissão. Qual o principal ensinamento que faz questão de transmitir aos seus alunos?

Sobretudo que atuar deve ser um ato de amor, generosidade e escuta. O teatro é uma arte coletiva e precisamos do outro para existir em cena. Também procuro mostrar que a arte é uma poderosa ferramenta de transformação individual e social. Além do talento, é fundamental cultivar disciplina, dedicação e preparo técnico. Sempre digo aos meus alunos para não permitirem que os obstáculos da profissão sejam maiores do que seus sonhos. Foi assim que construí minha trajetória e continuo acreditando que esse é o caminho.



