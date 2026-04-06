Deo Garcez mergulha no fenômeno das novelas verticais e amplia versatilidade artística - (crédito: Divulgação)

O ator Deo Garcez acaba de concluir sua segunda novela vertical, “É o Amor!?”, de Gustavo Reiz, com direção de Marcelo Zambelli e produção da Globoplay.

Na trama, ele interpreta o empresário Marco Antônio, casado com Marta (Cristiana Oliveira) e pai de Vicente (Micael Borges).

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Curiosamente, o ator também viveu o pai do personagem de Micael Borges em “Fuzuê”, novela das sete da TV Globo exibida em 2024, também escrita por Reiz.

Sua primeira experiência no formato foi em “Com Licença, o Big Boss Sou Eu”, produção da Rells Short Brasil, lançada em 2025 e igualmente dirigida por Marcelo Zambelli.

O projeto alcançou a marca de 12 milhões de visualizações em menos de duas semanas de estreia, evidenciando a força do formato entre o público.

Em breve, dentro de aproximadamente um mês, o público poderá conferir a estreia de “É o Amor!?” na Globoplay.

"Estou curtindo demais fazer esse formato de novela vertical. O universo dos microdramas já é um grande sucesso e se torna cada vez mais popular", afirma o ator.

"Diferente das telenovelas convencionais, tanto pelo formato quanto pela rapidez com que precisa ser feito, sem perder a qualidade, torna-se algo instigante e desafiador, em que os aspectos artísticos e técnicos devem estar muito bem alinhados. É, de fato, uma experiência superenriquecedora”, completa.