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Ator Deo Garcez prepara monólogo sobre Zumbi dos Palmares

Formado em Brasília, ator maranhense levará adaptação do livro do historiador Ivan Alves Filho aos palcos

Deo Garcez reafirma combate ao racismo pela arte em novo monólogo - (crédito: Divulgação)
Deo Garcez reafirma combate ao racismo pela arte em novo monólogo - (crédito: Divulgação)

Em cartaz há uma década com peça que trata do abolicionista Luiz Gama, o ator Deo Garcez prepara monólogo a respeito de Zumbi dos Palmares. A adaptação tem como ponto de partida o livro Memorial dos Palmares, do historiador Ivan Alves Filho. O espetáculo deve estrear no Rio de Janeiro e seguir turnê pelo país, ainda sem datas confirmadas.

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O livro, escrito a partir de pesquisa realizada em Portugal e na França, na década de 1970, foi editado pela quarta vez em 2025. Depois de ler, Deo Garcez convidou o historiador para a empreitada teatral. “Foi tudo muito novo para mim, sou historiador e não possuo experiência nessa área”, define Ivan. 

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A peça alterna momentos de declamação e leitura de trechos da obra. “O Quilombo dos Palmares tem um sopro épico, representando aquela que talvez tenha sido a luta mais longa travada nas Américas contra a opressão.” Racismo, a questão da posse da terra e a identidade cultural brasileira são temáticas abordadas, o que, para Ivan, dialoga com a trajetória de Deo Garcez.

O ator maranhense, formado na Faculdade de Teatro Dulcina de Moraes, diz que a principal motivação para esse projeto é a missão artística de promover o combate ao racismo. “Vejo a arte como espaço de luta contínua, capaz de resgatar o protagonismo negro e dar voz àqueles que foram apagados ou silenciados intencionalmente pela história oficial brasileira”, argumenta.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel

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João Pedro Alves

Por João Pedro Alves
postado em 18/06/2026 17:01
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