Ator Deo Garcez prepara monólogo sobre Zumbi dos Palmares

Em cartaz há uma década com peça que trata do abolicionista Luiz Gama, o ator Deo Garcez prepara monólogo a respeito de Zumbi dos Palmares. A adaptação tem como ponto de partida o livro Memorial dos Palmares, do historiador Ivan Alves Filho. O espetáculo deve estrear no Rio de Janeiro e seguir turnê pelo país, ainda sem datas confirmadas.

O livro, escrito a partir de pesquisa realizada em Portugal e na França, na década de 1970, foi editado pela quarta vez em 2025. Depois de ler, Deo Garcez convidou o historiador para a empreitada teatral. “Foi tudo muito novo para mim, sou historiador e não possuo experiência nessa área”, define Ivan.

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A peça alterna momentos de declamação e leitura de trechos da obra. “O Quilombo dos Palmares tem um sopro épico, representando aquela que talvez tenha sido a luta mais longa travada nas Américas contra a opressão.” Racismo, a questão da posse da terra e a identidade cultural brasileira são temáticas abordadas, o que, para Ivan, dialoga com a trajetória de Deo Garcez.

O ator maranhense, formado na Faculdade de Teatro Dulcina de Moraes, diz que a principal motivação para esse projeto é a missão artística de promover o combate ao racismo. “Vejo a arte como espaço de luta contínua, capaz de resgatar o protagonismo negro e dar voz àqueles que foram apagados ou silenciados intencionalmente pela história oficial brasileira”, argumenta.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel