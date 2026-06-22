Enzo Campeão vai protagonizar musical oficial "Miraculous Ladybug"

Um dos jovens talentos em destaque da nova geração de atores brasileiros, Enzo Campeão vive uma fase especial em sua trajetória artística. Após conquistar espaço no audiovisual e nos palcos, o ator se prepara para mais um grande desafio: interpretar o icônico Cat Noir em Miraculous Ladybug: O show musical, adaptação oficial da famosa animação francesa que chega aos palcos brasileiros em turnê nacional.

Carioca, Enzo construiu sua formação entre teatro, canto e dança, desenvolvendo uma carreira marcada pela versatilidade. Recentemente, fez sua estreia no cinema nacional com participação em Uma mulher sem filtro, comédia estrelada por Fabíula Nascimento, na qual interpretou Nicolas, o enteado da protagonista. Logo em seguida, ganhou destaque ao viver Juks, um dos antagonistas de D.P.A. 4 – O Fantástico Reino de Ondion, consolidando sua presença nas telonas.

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Antes do cinema, Enzo já vinha chamando atenção no teatro musical. Entre seus trabalhos mais recentes está o espetáculo Bare – Uma ópera pop, onde atuou como swing e cover, reforçando sua habilidade em unir interpretação, canto e performance física.

Seu currículo também reúne participações em produções de destaque para televisão e streaming, como a série A magia de Aruna, da Disney, além de trabalhos em Me chama de Bruna e Um dia qualquer.

Agora, o ator encara um dos personagens mais queridos do universo infantojuvenil mundial. Em Miraculous Ladybug, Enzo dará vida a Cat Noir, o carismático super-herói parceiro de Ladybug, em uma superprodução que promete reunir música, dança, efeitos especiais e muita interação com o público. A montagem é baseada na série de sucesso internacional Miraculous: As aventuras de Ladybug e Cat Noir e passará por diversas cidades brasileiras.

Animado com o novo desafio, o ator celebra a oportunidade de fazer parte da produção. “Sempre soube do tamanho que é Miraculous. Então, ser escolhido para interpretar o Adrien Agreste/Cat Noir no primeiro show oficial de Miraculous no Brasil é uma honra! Sei que tem muitos fãs aí que estão muito animados para assistir, e posso garantir que vai ser melhor do que eles imaginam! Estamos trabalhando muito para deixar tudo miraculoso!”, afirma Enzo.