Alberto Cowboy e esposa se pronunciam após barraco em hotel vir à tona - (crédito: Reprodução/Instagram)

Após rumores de desgaste na relação ganharem força nas redes sociais, Alberto Cowboy e Priscilla Monroy decidiram se manifestar publicamente.

O casal falou pela primeira vez sobre a repercussão envolvendo uma briga que aconteceu após o São João da Thay e negou que esteja enfrentando uma crise no casamento.

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Em declaração enviada à revista Quem por meio da assessoria, os dois minimizaram o episódio e afirmaram que o relacionamento segue normalmente, apesar do desentendimento que veio à tona nos últimos dias.

"Como acontece em qualquer relacionamento, divergências e discussões fazem parte da convivência, mas está tudo bem", diz a nota.

As especulações começaram depois que áudios de uma discussão entre o ex-BBB e a esposa foram divulgados na internet.

O material, revelado pelo colunista Lucas Pasin, teria sido gravado em um hotel no Maranhão, na madrugada da última segunda-feira (8), logo após os compromissos relacionados ao São João da Thay.

Nas gravações, Priscilla demonstra insatisfação com a postura do marido durante a conversa e o acusa de interrompê-la constantemente, além de classificá-lo como machista.

"Mais uma vez, você está distorcendo uma conversa, uma pergunta simples. Eu não estou te calando", soltou o ex-BBB em resposta na briga.

Em outro trecho do áudio, Priscilla reforça sua cobrança por respeito dentro da relação e afirma não se sentir ouvida durante a discussão.

"O mínimo que eu cobro você não está me dando. O mínimo. Respeito, é o mínimo, e consideração de me deixar falar. Você é muito machista", diz ela nos áudios.