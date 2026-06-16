Superjazz Festival retorna com Letícia Fialho e Choro Popular Orquestra

Os ritmos tipicamente brasileiros são a estrela da programação de quarta-feira (17/6) no Superjazz Festival, a partir de 17h, nos jardins do CCBB. A Choro Popular Orquestra e a cantora brasiliense Letícia Fialho são as principais atrações da edição desta semana, que tem entrada gratuita e ingressos disponíveis no site do CCBB.

O evento tem início com a Rádio Superjazz, comandada pelos DJs Dudão Melo e Mario SartÔ, com foco em clássicos e histórias da música negra mundial através da discotecagem em vinil. Os DJs e curadores apresentam a segunda parte da discotecagem às 19h45, no intervalo entre as apresentações da Choro Popular Orquestra e Letícia Fialho.

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A apresentação da Choro Popular Orquestra, projeto dedicado à preservação e renovação do gênero, tem início às 18h30. Para a apresentação no festival, a orquestra traz 30 músicos em formação composta por instrumentos de cordas dedilhadas, regional, sopros (saxofone, flautas, clarinetes, trombones, trompetes, tuba, clarone) e percussão. A cantora Joana Duah fará participação especial no show.

O repertório da orquestra, explica o maestro Fabiano Medeiros, foi pensado especialmente para o festival. “Ele tem sido dedicado à música brasileira, com foco no choro e na música instrumental, mas a Joana em três clássicos da MPB”, conta. “Vamos trazer, no espetáculo, muitos solistas e uma performance de muita experiência sonora e ligada a nossa música brasileira.”

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O maestro considera o convite para participar do Superjazz como uma recompensa pelo trabalho realizado pelo grupo. “Hoje o choro, como bem imaterial do Brasil, mostra a força da nossa identidade", reflete Medeiros. "Poder levar o trabalho desenvolvido por uma orquestra de 30 músicos centrada no choro brasileiro em seus diversos sotaques regionais ao CCBB é de fato uma coroação da orquestra frente ao público extremamente exigente do festival."

Letícia Fialho encerra a programação do dia com apresentação entre 20h15 e 21h30. O Superjazz Festival volta a ser realizado no CCBB no dia 1º de julho, após pausa na próxima quarta-feira (24/6) para a partida entre Brasil e Escócia na Copa do Mundo. Miriam Marques e Lambada da Serpente, com Manoel Cordeiro e Coletivo Superjazz, encerram a programação.

Serviço

Superjazz Festival

Quarta-feira (17/6), a partir de 17h, no CCBB (SCES, trecho 02, lote 22 – Edif. Presidente Tancredo Neves). Entrada gratuita, mediante retirada de ingressos no site do CCBB.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel