Viúvo de Isabel Veloso anuncia casamento com ex-fonoaudióloga do filho

Lucas Borbas anunciou nesta quinta-feira (25/6) que está noivo da fonoaudióloga infantil Diulia Loregian, cerca de cinco meses após a morte da influenciadora Isabel Veloso, com quem foi casado. A novidade foi divulgada pelos dois em uma publicação conjunta nas redes sociais.

O vídeo compartilhado no Instagram reúne momentos do casal em passeios e demonstrações de carinho. Nas imagens, também aparece a aliança de noivado usada por Diulia, evidenciando o pedido de casamento.

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Na legenda da publicação, a noiva fez uma declaração ao influenciador e falou sobre a relação construída entre os dois.



Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Diulia D. Loregian (@diuliadl)

"Ao seu lado, descobri que a felicidade mora nos detalhes, nos abraços demorados, nas risadas compartilhadas e na certeza de ter encontrado alguém para caminhar comigo pela vida!", escreveu.

Até agora, os dois não informaram quando pretendem oficializar a união.

Relacionamentos com Isabel e Diulia

Lucas ficou conhecido nas redes sociais por compartilhar a rotina ao lado da influenciadora digital Isabel Veloso durante o tratamento contra o câncer. A trajetória da influenciadora mobilizou milhares de seguidores até sua morte, em janeiro deste ano.

O relacionamento com Diulia veio a público em abril. Na ocasião, Lucas publicou uma imagem da companheira segurando Arthur, filho dele com Isabel, e falou sobre a nova fase da vida.

"Sim... estou me permitindo, e tem sido bom viver isso. Conheci uma pessoa maravilhosa, que aceitou minha história, amou meu filho e tem se dedicado muito. Ver o 'tutu' feliz tem me deixado feliz. Eu nunca menti em conhecer alguém (risos)".

Após o anúncio, parte dos internautas criticou o fato de o influenciador ter inciado um novo relacionamento poucos meses depois da morte da esposa. Diante da repercussão, ele usou os stories do Instagram para responder às críticas.

"Muita gente está me julgando porque se passaram 3 meses. Mas desde quando o amor de alguém se mede por um cronômetro? Desde quando existe um prazo universal para o luto? Há quem leve anos. Há quem precise de meses. E há quem comece a viver esse luto muito antes da despedida final - como foi comigo", afirmou.

Em outra publicação, Lucas relembrou o período em que acompanhou Isabel durante a doença e rebateu questionamentos sobre sua conduta. "Vivi o medo, a impotência, o sofrimento, as noites sem dormir e a dor de ver quem eu amava lutar todos os dias. Eu honrei minha esposa do começo ao fim. Estive presente quando muitos não suportariam estar. Nos hospitais, nas consultas, nos crises, nas madrugadas difíceis e em cada batalha que a doença trouxe. Eu não abandonei quando ficou difícil. Não virei as costas. Não falhei com ela", declarou.

A morte

Isabel Veloso morreu em 10 de janeiro de 2026, aos 18 anos. Ela enfrentava complicações provocadas pela Doença do Enxerto Contra o Hospedeiro (DECH), além de infecções graves decorrentes do tratamento.



Meses antes, a jovem havia passado por um segundo transplante de medula óssea, tendo o próprio pai como doador. Ela permaneceu internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde o fim de novembro, depois de apresentar alterações em exames e episódios de hemorragia. No decorrer da internação, chegou a ser extubada e passou por uma traqueostomia, mas voltou a ser sedada dias depois.

Ao comunicar a morte da esposa, Lucas publicou uma longa homenagem nas redes sociais.

"Hoje meu coração fala em silêncio, porque a dor é grande demais para caber em palavras. A Isabel partiu, e com ela vai uma parte de mim. Mas o amor… o amor não morre. Ela foi luz nos dias mais escuros, foi coragem quando tudo dizia para desistir, foi amor quando a vida parecia injusta. Viveu intensamente, amou profundamente, lutou até onde era humanamente possível — e até além", escreveu.