Gilberto Gil eterniza a despedida dos palcos em novo álbum ao vivo

"Tempo Rei - Ao Vivo" estreia com oito faixas gravadas em diferentes cidades - (crédito: Marina Guimarães)

No dia do seu aniversário, Gilberto Gil entrega ao público um presente à altura de sua trajetória. Nesta quinta-feira (26/6), chega às plataformas digitais Tempo Rei — Ao Vivo (Vol. 1), primeiro capítulo do registro fonográfico e audiovisual da turnê que marcou a despedida do artista das grandes excursões nacionais.

Mais do que um álbum ao vivo, o projeto funciona como um documento histórico de uma das turnês mais marcantes da música brasileira recente. Após reunir multidões em estádios e arenas pelo país, Tempo Rei traz a possibilidade de reviver, faixa a faixa, a celebração coletiva que transformou os shows em verdadeiros encontros entre gerações, além de fornecer um gostinho da grandeza do espetáculo para quem não esteve presente.

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O lançamento inaugura uma série de quatro volumes que serão disponibilizados ao longo de 2026. Cada capítulo revisita diferentes momentos da turnê, reunindo gravações realizadas em cidades como São Paulo, Belo Horizonte, Fortaleza, Belém e Rio de Janeiro. Os registros audiovisuais das apresentações têm direção de Rafael Dragaud e edição de Joana Swan.

O repertório do primeiro volume percorre diferentes fases da carreira do artista. Estão presentes canções que dialogam com suas raízes, como Eu vim da Bahia e Procissão, marcos da Tropicália, como Domingo no parque, além da contundência política de Cálice, composta em parceria com Chico Buarque. O disco também reserva espaço para a emoção popular de Eu Só Quero Um xodó, clássico de Dominguinhos.

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A faixa escolhida para abrir os trabalhos é justamente Palco, canção que também dá início ao espetáculo. “Uma canção composta na verdade pra não deixar dúvida a respeito de tudo o que cantar representa para mim, e a respeito da minha relação com a música”, afirma Gilberto Gil sobre a obra.

Segundo Rafael Dragaud, diretor artístico do projeto, a escolha de Palco para a abertura não foi casual. “É um convite, uma saudação, uma explosão de alegria. Gil se apresenta e convida o público para dançar, cantar e celebrar”, resume.

Faixas do Volume 1

Palco - ao vivo em São Paulo Um Banda Um - ao vivo em Fortaleza Tempo Rei - ao vivo em Belo Horizonte Eu Só Quero Um Xodó - ao vivo em Belo Horizonte Eu Vim da Bahia - ao vivo em Belo Horizonte Procissão - ao vivo no Rio de Janeiro Domingo no Parque - ao vivo em Belém Cálice - ao vivo em Belo Horizonte

Tempo Rei – Ao Vivo (Vol. 1) fica disponível em todas as plataformas digitais a partir de 26 de junho. Ao final da série, prevista para novembro, os quatro volumes serão reunidos em uma edição especial em vinil.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel