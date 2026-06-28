Show no Clube do Choro retoma parcerias clássicas de Chico Buarque

Vítima de perseguição pelo regime militar, Chico Buarque chegou a ser proibido de assumir a autoria de composições. Em 1974, lança Sinal fechado, álbum em que interpreta canções compostas por amigos como Caetano Veloso e Tom Jobim e, pela primeira vez, assina sob um pseudônimo: Julinho da Adelaide, na canção Acorda, amor.

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Dois anos depois, em 1976, retoma a criação autoral com o disco Meus caros amigos, que apresenta colaborações com Milton Nascimento, Augusto Boal e Francis Hime. Agora, em 2026, o aniversário de lançamento do álbum e, principalmente, os parceiros musicais que Chico teve ao longo da carreira são celebrados com o show Meus caros amigos, terça-feira (30/6), às 20h30, no Clube do Choro. Os ingressos custam R$50, à venda no site Bilheteria Digital.

O espetáculo tem participação de Luis Felipe Gama (direção musical), Caio Fonseca (bateria), Rodrigo Salgado (baixo acústico), Ocello Mendonça (violoncelo e saxofone), Marcus Vianna e Márcia Tauil (ambos na voz). A apresentação, explica Gama, foi pensada de forma a homenagear não só Meus caros amigos, como também fazer "um passeio especial pelo conjunto da obra genial do Chico Buarque".

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"A intenção do show é homenagear o álbum, Meus caros amigos, com força poética e musical e com a densidade equivalente a essa que tem no álbum", diz o diretor. "Isso eu acho que é uma similitude que o público pode esperar, e é a nossa intenção fundamental entre o álbum original e esse show."

A diferença mais marcante no repertório, além da presença de canções de outros projetos de Chico, são os novos arranjos criados para a apresentação. "Algumas faixas serão feitas como as originais, mas, em outras, nós vamos oferecer ao público uma leitura atual, contemporânea, uma leitura nova das obras geniais do Chico", conta Gama.

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Entre os parceiros musicais de Chico Buarque, Gama destaca Vinícius de Moraes, Djavan, Caetano, Francis Hime, Edu Lobo, Gilberto Gil e, principalmente, Tom Jobim. "É o maior nome, o nome mais paradigmático e fundamental da história da MPB. Não à toa, as parcerias deles são obras-primas", enfatiza.

Apesar das homenagens aos compositores que ajudaram a elevar o status de Chico Buarque na música brasileira, Gama ressalta a importância do músico no cenário brasileiro. "Chico Buarque, se considerarmos só a obra dele sem levar em conta nenhuma parceria, já seria o Chico Buarque que nós temos, já seria sem dúvida um dos maiores artistas da nossa história", resume.

Serviço

Meus caros amigos

Terça-feira (30/6), às 20h, no Clube do Choro. Ingressos: R$50 (meia), no site Bilheteria Digital.

*Estagiária sob supervisão de Severino Francisco