Centro Cultural TCU oferece programação gratuita para o fim de semana

Sábado (27/6) e domingo (28/6), o Centro Cultural TCU celebra a cultura popular brasileira com programação gratuita que inclui apresentações de música e quadrilha, oficinas educativas e visitas mediadas à exposição Festa de Luz: as festas populares e a arte brasileira. Os eventos ocorrem entre 9h15 e 18h, em ambos os dias.

Sábado, às 16h30, o grupo brasiliense Pé de Cerrado apresenta o espetáculo Cultura candanga. O show traz a memória dos candangos e a história de Brasília como forma de desconstruir a ideia de que a capital não tem cultura própria, mostrando que as influências de todas as regiões do país são a marca das manifestações culturais da cidade.

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No mesmo dia, às 10h, 11h20, 15h e 16h20, com 30 vagas por horário, o Centro Cultural TCU promove a oficina Molda forma, que propõe a criação de personagens inspirados nas folias populares brasileiras em cerâmica fria. No domingo, nos mesmos horários, será realizada a oficina Composição cordel, que convida o público a produzir composições visuais a partir de matrizes de gravuras.

Também no domingo (28/6), a quadrilha Mala Véia, criada em 1980, apresenta uma releitura da troca de cartas entre Bentinho e Capitu, do clássico Dom Casmurro, de Machado de Assis, em A carta — Entre o amor e a dúvida, a partir de 17h30. Em ambos os dias de programação, às 9h15 e 14h, arte-educadores mediam visitas guiadas na exposição Festa de Luz: as festas populares e a arte brasileira, que reúne obras que retratam festas populares como forças criadoras de identidade e memória nacional.

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Serviço

Encontros no CCTCU - Programação de fim de semana

Sábado (27/6) e domingo (28/6), de 9h15 às 18h, no Centro Cultural TCU (St. de Clubes Esportivos Sul, Trecho 3). Entrada gratuita.