Ricardo Teodoro volta à tevê em "Quem ama cuida" após sucesso em "Vale tudo"

Depois de conquistar o público como o carismático Olavo em Vale tudo, Ricardo Teodoro está de volta à televisão. Nos próximos capítulos de Quem ama cuida, o ator interpreta Joel, o chef do restaurante de Laurentino (Alan Rocha), que se apaixona por Adriana (Leticia Colin).

"O público pode esperar um personagem muito humano, que erra, acerta, ama, fica decepcionado e recomeça. O Joel é alguém que acredita nas relações e tenta agir guiado pelos seus valores. Ao longo da trama, enfrentará situações que irão colocá-lo à prova. Creio que as pessoas vão se emocionar, torcer e se identificar", antecipou o ator de 37 anos, sobre o personagem que deverá entrar em cena somente após a Copa do Mundo.

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Para dar vida ao cozinheiro na produção assinada por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, Teodoro mergulhou na preparação do papel. "O maior desafio é construir um personagem que seja verdadeiro em todas as suas dimensões. O Joel tem uma simplicidade muito bonita, mas isso não significa que ele seja simples de interpretar. Existe uma riqueza emocional grande nele. Minha preparação passa por compreender sua história, seus afetos, seus desejos e também o universo que o cerca. Além disso, mergulhei bastante nesse ambiente da cozinha profissional, entendendo a dinâmica, o ritmo e a relação que os cozinheiros desenvolvem com o trabalho e com as pessoas através da comida", explicou.

A trajetória de Ricardo Teodoro até o estrelato é marcada por perseverança. Natural de São José da Safira, em Minas Gerais, o ator cresceu correndo solto pelo interior, ouvindo histórias de família e sonhando com horizontes ainda desconhecidos. Foi a coragem da irmã, que o levou para Curitiba, que abriu os primeiros caminhos. Mais tarde, no Rio de Janeiro, a Casa das Artes de Laranjeiras (CAL) lhe deu método e disciplina, e uma aula de história da televisão acendeu a faísca definitiva.

O menino do interior tornou-se ator e insistiu por 17 anos até que o reconhecimento chegasse. Em 2024, o Festival de Cannes lhe entregou o prêmio de Ator Revelação por Baby, longa de Marcelo Caetano em que interpretou Ronaldo, um garoto de programa quarentão. O personagem denso e contraditório lhe abriu portas em festivais internacionais e rendeu mais cinco prêmios, incluindo o título de Melhor Ator Coadjuvante no Prêmio Grande Otelo 2025.

"Demorou para eu começar a ter oportunidades no audiovisual, e agora quero realizar muito mais", afirma o ator, sem esconder o entusiasmo.

Foi essa entrega que o levou à novela das 21h da TV Globo. O que na versão original de Vale tudo seria uma participação importante, porém curta, iniciada a partir do capítulo 60, transformou-se em uma presença que entrou em cena na primeira semana e cresceu até se tornar peça-chave da trama.

O fotógrafo Olavo — que ele mesmo define como "produtor de filmes de afeto corporal" — poderia passar despercebido, mas tornou-se o malandro carismático que equilibra humor, charme e contradições. "A gente, como ator, sempre tem a expectativa de que o personagem possa crescer e se alinhar à trama. Mas não imaginava que o Olavo fosse ganhar essa dimensão", confessa Ricardo.

Além dos trabalhos na tevê, o ator poderá ser visto em breve na série Jogada de risco, do Globoplay, criada e estrelada por Cauã Reymond, no papel de um agiota. Recentemente, estreou na Netflix em Pssica, série em que também atua, e no filme Salve Rosa, de Susanna Lira.