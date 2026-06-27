Festival Reggae Raízes retorna ao DF após mais de uma década

Após uma pausa de mais de uma década, um evento histórico volta a fortalecer a batida do ritmo jamaicano no Distrito Federal. Amanhã, o retorno do Festival Reggae Raízes marca a programação do Teatro de Arena do Guará. Com ingressos gratuitos, a festa começa às 16h20 e celebra a resistência da cultura periférica e a música independente no Brasil.

O reggae surgiu na Jamaica em meados do século 20. É um gênero musical de canções lentas e dançantes, que trazem nas letras críticas sociais. No Distrito Federal, o Festival Reggae Raízes é reconhecido como um dos principais festivais da cena musical, e marcou gerações ao unir artistas nacionais e internacionais.

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Além da música, o festival abre espaço para uma feira de economia criativa com expositores locais e uma pista de skate, com competição de manobras, promovendo a integração entre esporte e cultura. Mas as atrações musicais são o grande destaque da festa.

A programação apresenta uma jam session coletiva com a Ganjerana Band, Kiko Peres (Natiruts), Negra Eve e Rogério Fagundes. Batidão Sonoro e Experimental Dub, com Renato Matos, também integram a lista. O destaque nacional desta edição é a maranhense Núbia, que trará a força da "Jamaica brasileira" (São Luís) pela primeira vez ao Reggae Raízes.

Já a cena candanga será representada pela banda Jah Live, que comemora os 20 anos do álbum Se curvar jamais. "Acreditamos que essas mensagens que trazemos nas letras continuam atuais e nos ajudam muito a nos conhecer cada vez mais", enfatiza Bruno Xavier, baixista e compositor da banda.

O álbum provoca uma reflexão introspectiva sobre atitudes, dificuldades da vida e como deve se manter um olhar positivo diante delas. Traz também temas relacionados à preservação do meio ambiente e críticas aos moldes sociais atuais.

Em 28 anos de banda, a Jah Live busca trazer algo diferente para tornar o show dinâmico e único. "Muitas vezes preparamos tudo e ainda assim acontecem coisas de momento. Improvisamos, e isso torna cada apresentação única. Esperamos que esta seja mais uma apresentação única e que nosso público esteja presente para curtir essa vibe com a gente", finaliza o baixista.



Festival Reggae Raízes

Amanhã, a partir das 16h20, no Teatro de Arena do Guará. Ingressos gratuitos, a serem retirados pelo Sympla. Classificação: 18 anos, menores somente acompanhados

do responsável legal.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco