O que o tarô tem a dizer sobre o futuro do Brasil na Copa do Mundo 2026?

Jogo oracular de cartas surgiu na Itália, entre os séculos XV e XVI, e até hoje atrai curiosos com o futuro - (crédito: Pixabay)

Com a seleção brasileira avançando para a segunda rodada da fase de grupos na Copa do Mundo 2026, os desafios estão aumentando e a apreensão dos torcedores também. Nessa hora, todos os credos, divindades e rezas são válidas para aumentar as chances do Brasil se tornar hexacampeão mundial.

Quem também acaba atraindo muitos torcedores em busca de previsões para o resultado dos jogos, são elas: as cartas. A taróloga Jaz Salomé afirma que não é incomum que os apaixonados por futebol apelem para o tarô em momentos decisivos. “Já me pediram para olhar nas cartas se o Palmeiras ganharia o mundial”, lembra.

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O tarô surgiu na Itália, entre os séculos XV e XVI. O jogo é composto por setenta e oito cartas subdivididas entre 56 arcanos maiores e 22 arcanos menores. “O tarô é uma ferramenta oracular. Não é sobre ver o futuro, como todo mundo acha. É sobre entender melhor o presente com uma ferramenta simbólica”, explica Jaz.

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Se as cartas podem ou não mostrar o que aguarda a seleção brasileira na Copa, a taróloga afirma que a resposta depende mais dos jogadores. “As cartas mostram a realidade”, afirma.

De olho nos craques

Quem torce pelo Brasil está de olho nos principais jogadores desta seleção: Vini Jr, Neymar e o brasiliense Endrick. Ao consultar o baralho sobre o destino dos três durante o mundial, Jaz destaca três cartas: o Imperador, representando Endrick; o Ás de Espadas, para Vini Jr; e o Sol, indicando Neymar.

“O Imperador fala muito sobre você estar dentro do seu reino”, explica sobre o brasiliense que promete ser um dos grandes nomes do futebol brasileiro. “Você está seguro de si, manda em tudo e é meio ortodoxo. Eu diria que ele está muito seguro e agindo pelas próprias regras. Isso pode ser bom ou ruim, dependendo de como ele vai usar isso”.

Já sobre Vini Jr, autor de quatro gols no mundial até o momento, o Ás de Espadas mostra que o atleta vive um grande momento. “É sobre alguém que está tendo uma oportunidade de ação no mundo. O Ás de Espadas é ação, intelectualidade, o símbolo do ar”.

Neymar, uma das grandes incógnitas da seleção brasileira, aparece como uma carta positiva no baralho da taróloga. “É como ‘tudo vai dar certo, está tudo bem’. Mas o lado negativo é que a pessoa se acha demais. Ele pode estar ali só pelos holofotes e isso pode ser prejudicial.









A pergunta que não quer calar

O Brasil não levanta uma taça na Copa do Mundo desde 2002, com um hiato que se iguala ao período entre a vitória de 1970 e o tetra, em 1994. Por isso, a expectativa dos torcedores é alta, para dizer o mínimo.

No entanto, o tarô mostra que o caminho para o hexa pode não ser tão simples assim. Com as cartas Três de Espadas, Nove de Copas e Seis de Ouros, Jaz deixa o alerta. “O Brasil vai tentar muito com todas as forças que consegue. Ele pode até oferecer mais do que consegue. Mas, acho que dessa vez o Hexa não vem”, afirma.

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Para os atletas e torcedores, resta esperar o resultados dos próximos jogos, onde a seleção pode voltar a enfrentar velhos rivais, como França e Argentina, ou até surpresas deste mundial.