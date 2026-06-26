Monark chama Igor 3K de mentiroso e cobra cumprimento de contrato

Apesar das críticas, Monark reconheceu a participação de Igor na construção do podcast e afirmou que ambos tiveram papel fundamental no crescimento do negócio - (crédito: Reprodução Twitter Monark)

A disputa pública entre os apresentadores Monark e Igor 3K ganhou um novo capítulo nesta semana. Em reação ao vídeo publicado pelo ex-sócio sobre a crise envolvendo o Flow Podcast, Monark elevou o tom das críticas, chamou o apresentador de mentiroso, voltou a cobrar o cumprimento de um contrato e afirmou que é o proprietário da marca Flow.

Logo no início do vídeo em que comenta o pronunciamento de Igor, Monark contestou a declaração de que não haveria uma resposta direta às acusações. "É claro que é um vídeo resposta. Começou mentindo", afirmou.

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O ex-apresentador também rebateu a versão apresentada por Igor sobre a origem do projeto. Segundo Monark, a proposta inicial do antigo parceiro era criar um canal de unboxing, enquanto a ideia do podcast teria partido dele. Ele ainda reivindicou a criação da identidade da empresa. "O nome Flow fui eu que criei, fui eu que escolhi", declarou.

Apesar das críticas, Monark reconheceu a participação de Igor na construção do podcast e afirmou que ambos tiveram papel fundamental no crescimento do negócio. "Eu nunca disse que o Igor nunca fez nada. Ele ajudou, trabalhou. Ele tem o mérito de pelo menos 50% da empresa, assim como eu tenho o meu mérito de 50%", disse.

A discussão se intensificou ao abordar a saída de Monark do Flow, em 2022. No vídeo publicado anteriormente, Igor afirmou que assumiu uma empresa sem patrocínios, sem monetização e com a reputação abalada, sustentando que precisou reconstruir praticamente tudo.

Monark contestou essa versão. Segundo ele, embora o podcast enfrentasse dificuldades financeiras e de imagem, a estrutura do projeto permaneceu intacta. Ele citou o estúdio, a equipe, a rede de contatos, a força da marca e a relevância conquistada ao longo dos anos como ativos que permaneceram com o antigo sócio.

"Ele herdou um barco. O barco não foi destruído. O barco estava com alguns furos", afirmou. Monark reconheceu que Igor teve mérito por manter o projeto em funcionamento, mas rejeitou a narrativa de que o Flow teria sido reconstruído do zero.

Além das divergências sobre a história do podcast, Monark voltou a acusar o ex-sócio de descumprir o acordo firmado entre eles. Segundo ele, o contrato previa pagamentos mensais de R$ 50 mil, mas, durante anos, teria recebido apenas R$ 25 mil.

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"Não pagou 50. Pagou metade. Nunca chegou a pagar 50", afirmou. Em seguida, reforçou a acusação: "Nunca cumpriu o contrato. A verdade é essa. Você nunca cumpriu o contrato, cara".

No vídeo original, Igor negou qualquer inadimplência. O apresentador afirmou que realizou os pagamentos a Monark por cerca de dois anos e meio, disse que os valores foram incorporados aos custos da empresa e declarou que chegou a retirar parte do próprio salário para manter os repasses. Também acusou o ex-sócio de tentar prejudicar a própria fonte de renda.

Monark negou essa intenção e afirmou que a disputa só veio a público porque, segundo ele, Igor deixou de responder às tentativas de contato. "Eu não quero destruir, cara. Era só pagar o contrato. Não quero destruir nada", concluiu.