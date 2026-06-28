Nova geração em campo: influência da Copa no interesse pelo futebol

Por Isabela Costa*

O futebol é considerado o esporte mais popular do mundo, com milhões de fãs espalhados por diversos países. Apesar de tantos apaixonados, existem aqueles que, mesmo interessados, não chegam a se importar tanto com a modalidade. Mas é tempo de Copa do Mundo. E diante de um evento com tamanha magnitude, fica impossível ter outro pensamento que não seja participar ou tentar entender ativamente sobre esse universo, sobretudo, entre os mais jovens.

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Há duas semanas, os olhos estão aficionados em frente às telas. Nas redes sociais, os assuntos mais variados giram em torno do futebol: jogadores de diferentes seleções, a cultura de várias nações e outras curiosidades aparecem no feed de muitas pessoas. Uma pesquisa feita pela MindMiners revela que 20% não acompanham futebol no dia a dia, mas passam a consumir o esporte durante o torneio, transformando a maneira como essa modalidade tão apaixonante é consumida.

A influência da Copa no interesse pelo esporte é uma realidade na história de Raquel Ferreira, 21 anos, universitária de biomedicina. De acordo com ela, acompanhar os jogos não fazia parte de sua rotina. Contudo, nos últimos dias, ficou mais frequente em razão do Mundial. “Foi um momento que me despertou curiosidade para entender melhor o esporte”, conta.

Com o interesse pelo futebol, veio também a vontade de aprender mais sobre as regras, o contexto tático e as posições em campo. "Aprendi sobre as regras do jogo, as posições dos jogadores, a importância do trabalho em equipe e como cada time usa diferentes estratégias durante as partidas", relata a estudante. Apesar da curiosidade, Raquel comenta ter enfrentado dificuldades no início.

"No começo, tive algumas dificuldades para entender algumas regras, principalmente o impedimento, mas fui aprendendo assistindo aos jogos e vendo explicações de outras pessoas", diz. O relato evidencia que o futebol vai além da prática e do entretenimento, despertando a busca pelo entendimento de sua dinâmica tanto no âmbito cultural quanto esportivo.

Outras perspectivas

E mesmo quem sempre gostou de futebol, costuma ver mais de perto e com mais carinho os momentos proporcionados por uma Copa do Mundo. Giovanna Pontes, 26, sempre teve o futebol presente em sua vida. O interesse pelo esporte foi influenciado pela tradição familiar, especialmente pelo pai, que a introduziu, juntamente com a irmã, nesse universo desde a infância. "Minhas primeiras lembranças de quando pequena são de um Brasil que tinha acabado de ser pentacampeão. Jogávamos futebol no videogame, assistíamos aos jogos do Flamengo e do Barcelona juntos", relembra.

Ainda assim, a estudante de medicina ressalta que, mesmo estando nesse universo, nunca foi tão a fundo para entender determinados aspectos do jogo. Giovanna destaca que o Mundial desperta sua curiosidade sobre os países participantes e suas respectivas seleções, além de incentivar o aprendizado de outros idiomas. "Gosto de aprender mais sobre os jogadores, ver como irão performar e qual vai ser a trajetória da seleção campeã", afirma. Para ela, acompanhar o futebol significa também conhecer novas culturas, histórias e perspectivas, mostrando como o esporte pode servir como uma ponte entre diferentes povos e gerações.

Para sonhar e pertencer

E nesse intervalo de um mês, a Copa do Mundo também é primordial para aqueles que decidem que o futebol é um sonho a ser alcançado. Crianças e adolescentes, na busca pela profissionalização, entram em times de bairro ou da cidade. Segundo Erick Araújo, professor da escolinha de futsal Bola na Rede Buritis, o principal motivo para a Copa do Mundo despertar o interesse dos jovens pelo futebol está no espírito coletivo do evento. Durante o torneio, o esporte se transforma em um verdadeiro espetáculo mundial, capaz de envolver pessoas de diferentes idades e culturas, além de despertar um forte sentimento de pertencimento.

"A televisão, as redes sociais, as escolas e as conversas do dia a dia dão grande destaque ao evento, fazendo com que os jovens se sintam parte dele", explica. Erick ressalta que a competição mundial é uma porta de entrada para que a juventude conheça e pratique mais esportes. Isso acontece porque muitos jovens acompanham o evento, veem seus ídolos em campo e se inspiram em suas trajetórias. Além disso, a ampla divulgação da Copa aumenta o interesse pelo futebol e incentiva a prática não apenas dessa modalidade, mas também de outras atividades esportivas.

Aproveitando o entusiasmo que a competição traz, Leandro Rodrigues, proprietário da escolinha ACFC, Águas Claras Futebol, diz manter esse espírito futebolístico no clube, fazendo sua própria Copa do Mundo. Nesse processo, os times são montados de acordo com as principais seleções, criando um torneio exclusivo para os próprios alunos. “Tentamos fazer muito parecido. Entrada de campo, hino nacional, troféu e medalha. Eles amam.”

Leandro faz questão de destacar, porém, que a empolgação com o campeonato internacional deve caminhar lado a lado com os estudos e outras responsabilidades. Por isso, a instituição desenvolve um trabalho em parceria com orientadoras do curso de psicologia da Universidade Católica, abordando essa questão tanto em atividades coletivas quanto em atendimentos individuais. "Elas fazem um estudo bem meticuloso e nos dão o feedback de cada atleta, além de nos direcionarem sobre quais aspectos precisam ser trabalhados com mais atenção dentro dessa questão", esclarece.

Mais do que um evento esportivo, a Copa do Mundo se consolida como um fenômeno capaz de despertar interesses, criar conexões com a família e incentivar a aproximação ao futebol. Seja pelo desejo de compreender melhor o esporte, seja pela curiosidade sobre a história que as seleções carregam de seus países, os jovens encontram na competição uma oportunidade de aprendizado e pertencimento.

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte

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