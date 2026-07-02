Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira (2/7)

Data estelar: Lua míngua em Aquário.

Enquanto no céu a Lua míngua, aqui na Terra a cobiça de nossa humanidade só cresce, de uma maneira que parece ser a motivação virtuosa do progresso, mas que traz em seu ventre as sementes da autodestruição tóxica do delicado tecido da civilização.

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A palavra suficiente não existe no vocabulário de quem trilha o caminho da cobiça, e peço a gentileza de não interpretar mal minhas palavras, porque não há nada de errado em pretender amealhar riquezas materiais, errado é que o progresso material não seja acompanhado pelo respectivo progresso espiritual.

A cobiça desconhece o espírito, se convence, a certa altura, de que a solidariedade e empatia, próprias do progresso espiritual, são fraquezas que deve combater, e assim inicia seu declínio.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Procure organizar as ideias, mas sem tentar se adequar ao que acontece. Você tem agora mais cacife do que imaginava, mas ainda não tem plena convicção de isso ser assim. Não importa, siga em frente com atrevimento.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Procure se reinventar, porque ficar repetindo o que deu certo outrora só lhe trará dor de cabeça e decepção. No início, a reinvenção é atrapalhada e brinda com muita insegurança, mas logo mais você pega no tranco.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Procure agir como nunca antes tenha se atrevido, seja por pudor, seja porque não queria ir além de sua capacidade. Agora é um desses momentos da vida em que muitas coisas se definem como resultado das iniciativas.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Seria contraproducente você abrir o jogo nesta parte do caminho. Ao contrário, agora seria melhor você ter muita discrição sobre o que pretende, ao ponto de não comentar suas ideias nem para as pessoas mais próximas.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Encontrar os pontos em comum é infinitamente mais importante do que continuar ressaltando as diferenças porque, afinal, sem união todas as pessoas envolvidas sairiam perdendo. Não é a destruição a que marca pontos.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Aquilo que parece distante de sua realidade atual há de servir de motivação para você se empenhar ainda mais no caminho do progresso. De vez em quando dará uma certa decepção, mas passe por ela com rapidez. Em frente.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Para entender a dinâmica do mundo atual não é suficiente ampliar o entendimento, é fundamental você se desapegar o quanto antes do jeito que imaginava que as coisas eram, porque provado está que tudo é diferente.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Melhor seria que você não pretendesse que tudo seja igual a como era nos tempos em que você se sentia no domínio da realidade, porque o mundo mudou demais e você precisa se adaptar aos acontecimentos com sabedoria.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

As pessoas precisam ser realistas agora, senão vão se enredar em imaginações românticas de mundos perfeitos que, depois, só trariam decepção por tudo ser diferente do imaginado. O realismo é imprescindível agora.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Para que as grandes mudanças que você tem em mente não sejam apenas uma viagem da imaginação, é preciso você se focar na força dos hábitos, porque aquilo que se repete diariamente é onde a mudança se apoia.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

A vida lhe oferece mil e uma aventuras e não há justificativa sensata para ficar se escondendo, apesar de que, no íntimo, você tenha medo de perder o controle. Um pouco de loucura saudável melhora muito a saúde.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Entre o passado que se repete teimosamente e o futuro com que você sonha há apenas a íntima decisão de se lançar à aventura da vida com atrevimento. Nada nem ninguém pode forçar você nesse sentido. Liberdade.