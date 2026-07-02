Morre Neto Araújo, ex-Cavaleiros do Forró e cantor da Collo de Menina

O cantor Neto Araújo morreu aos 42 anos nesta quinta-feira (2/7), conforme comunicado divulgado pela banda Collo de Menina, da qual era vocalista. Até o momento, a causa da morte não foi informada.

A notícia gerou comoção entre fãs e artistas do forró. Em publicação nas redes sociais, a Collo de Menina prestou uma homenagem ao cantor, lembrando a dedicação à música e a alegria que transmitia dentro e fora dos palcos. O grupo afirmou que a contribuição de Neto permanecerá marcada na história da banda.

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Além da Collo de Menina, a banda Cavaleiros do Forró também lamentou a perda do artista. Em nota, o grupo destacou que Neto teve papel importante em sua trajetória, deixando registrada sua voz em um período marcante da carreira da banda.

Foi justamente na Cavaleiros do Forró que o cantor conquistou maior reconhecimento nacional. Durante sua passagem pelo grupo, participou da gravação do DVD O Filme, registrado ao vivo no antigo estádio Machadão, em Natal, trabalho que ajudou a consolidar seu nome entre os fãs do gênero.

Neto Araújo também ficou conhecido por interpretar canções que se tornaram populares, como Não Pegue Esse Avião, Avisa a Ela e Mar de Doçura, gravada ao lado da cantora Eliza Clívia.

Nas mensagens de despedida, as duas bandas prestaram solidariedade à família, aos amigos e aos admiradores do cantor, ressaltando a importância de sua trajetória para a música e desejando força a todos neste momento de luto.