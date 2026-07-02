Novo 'Metroid' é revelado em publicação do Diário Oficial antes de lançamento

Novo título não tem data confirmada para sair ainda. - (crédito: Reprodução/Nintendo)

Uma publicação no Diário Oficial da União na quarta-feira (1°/7) ganhou as redes e acabou confirmando que a Nintendo trabalha em um título de Metroid ainda não anunciado chamado Metroid Ravenous. A informação foi publicada pela Secretária Nacional de Direitos Digitais, em nota sobre a classificação indicativa do título. A publicação indica que o jogo “não é recomendado para menores de doze anos” por conta da “violência “presente no título.

Entre os itens listados do dia 30 de junho de 2026, aparece o jogo da Nintendo. (foto: Reprodução/Diário Oficial)

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O último jogo da saga de Samus foi lançado em 2025 foi Metroid Prime 4: Beyond, fazendo parte da franquia em primeira pessoa. Anunciado originalmente em 2017, Beyond passou por caos em todo o processo de desenvolvimento, sendo adiado inúmeras vezes, tanto que um jogo 2D, Metroid Dread, foi produzido e lançado em 2021, no meio da produção do título 3D.

Ainda não se tem detalhes sobre como será o jogo, fazendo parte do estilo 3D ou 2D de jogabilidade, mas fãs especulam que pela rapidez que o desenvolvimento aconteceu, Metroid Ravenous pode ser mais um jogo no estilo plataforma como Dread. Contudo ainda não há confirmação sobre as plataformas em que o jogo pode ser lançado.

A Nintendo ainda não comentou sobre o vazamento, mas novidades sobre Metroid Ravenous devem aparecer em breve para os fãs da saga.