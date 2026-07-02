Dinho Almeida e Ottopapi se apresentam na Infinu nesta quinta-feira (2/7)

Dinho Almeida se apresenta com Ottopapi na Infinu nesta quinta-feira (2/7) - (crédito: Gabriel Rolim)

Os músicos Dinho Almeida, vocalista da banda Boogarins, e Ottopapi apresentam a +um tour em Brasília nesta quinta-feira (2/7), às 20h, na Infinu. Ingressos podem ser adquiridos a partir de R$ 25 e estão à venda no site Shotgun. Há também a opção de retirada de cortesia, que garante entrada gratuita para os 100 primeiros que comparecerem no local.

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No show, Dinho apresenta músicas do Boogarins e do EP solo Dias fora Almeida. Lançado em junho, o projeto traz uma compilação dos primeiros shows como artista solo do músico, além de seis faixas inéditas. Acompanhado por músicos da cena indie paulistana, Ottopapi apresenta as canções do disco de estreia da carreira, Bala de banana.

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A banda brasiliense Verônica Não Veio abre a apresentação. Depois de Brasília, a turnê segue para Uberlândia, com apresentação na sexta-feira (3/7), no Espaço Uberbrau; e Campinas, domingo (5/7), no Lola Bar.

Serviço

+um tour

Quinta-feira (2/7), às 20h, na Infinu (506 Sul). Ingressos: R$25 (meia), no site Shotgun.