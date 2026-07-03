Ator de "Quem ama cuida", Renato Luciano revela pluralidade artística

Renato Luciano, conhecido do público pelo seu mais recente trabalho como o intérprete do motorista de Pilar (Isabel Teixeira) em Quem ama cuida, tem uma carreira longa e sólida. Na trama das 21h da TV Globo, seu personagem auxiliou a vilã em acontecimentos decisivo para separar o casal Adriana, vivida pela atriz Letícia Colin, e Pedro, interpretado por Chay Suede. Renato destaca a oportunidade de atuar ao lado de Isabel Teixeira, uma das grandes atrizes da dramaturgia brasileira: "Trabalhar com a Isabel é um prazer imenso. A experiência de fazer esse personagem tem sido incrível. Ela é uma atriz incrivelmente talentosa e proporcionalmente generosa. É uma alegria imensa dividir a cena com ela", diz.

Na novela de Walcyr Carrasco e Claudia Souto, sua participação é breve, mas o ator mineiro, natural de Visconde do Rio Branco, tem uma trajetória consolidada na música, no teatro e no audiovisual. Sua atuação artística é marcada pelo diálogo entre diferentes linguagens, circulando com desenvoltura pelos palcos, estúdios e produções audiovisuais. Na televisão, participou também da novela Êta mundo melhor!, exibida pela Rede Globo em 2025/2026.

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No audiovisual, vem construindo um percurso que abrange cinema, televisão e streaming. Em 2024, integrou o elenco do curta-metragem A saga, dirigido por Dayse Amaral, além de interpretar, em 2020, o personagem Iran na série Os últimos dias de Gilda, dirigida por Gustavo Pizzi, primeira produção seriada brasileira selecionada e premiada no Festival Berlinale Series, em Berlim. Participou ainda de dois longas de Oswaldo Montenegro: Leo e Bia e Solidões.

Nos palcos

No teatro, é fundador da premiada Companhia Barca dos Corações Partidos, da qual integrou o elenco durante 10 anos. Nesse período, trabalhou ao lado de importantes nomes das artes cênicas brasileiras, como João Falcão, Luiz Carlos Vasconcelos, Bia Lessa, Duda Maia e André Paes Leme. A companhia recebeu mais de uma centena de premiações ao longo de sua trajetória, e Renato foi indicado a importantes prêmios do teatro brasileiro, entre eles o APTR e o Cesgranrio.

Atualmente, está em cartaz na nova montagem do espetáculo O pequenino grão de areia, escrito e encenado por João Falcão. A temporada acontece no Centro Cultural Sesi Paulista, em São Paulo, até o dia 26 de julho. Após uma breve pausa, a peça segue em circulação por diversas cidades do interior do estado de São Paulo até novembro de 2026.

Renato Luciano, ator e músico (foto: Oberdan Reis)

Música para todos

Na música, o artista de 43 anos possui três álbuns lançados — Seu novo par, De toda cor e Turista do mundo —, além do EP Pra dançar com a vassoura. Seu trabalho mais reconhecido é De toda cor, uma celebração da diversidade que contou com participações de Ney Matogrosso, Paulinho Moska, Oswaldo Montenegro, Elisa Lucinda, Pedro Luís, Emílio Dantas e Léo Pinheiro. O projeto gerou um videoclipe reunindo esses artistas, ampliando seu alcance e sua relevância cultural.

De toda cor integrou a trilha sonora da novela A força do querer, da Rede Globo. O tema da personagem trans Ivan/Ivan (Carol Duarte) tornou-se uma referência em projetos pedagógicos e culturais voltados para a valorização da diversidade. "A canção ainda é cantada no Brasil todo. Foi um marco histórico ter uma personagem trans na tevê e uma honra ter minha música como tema de um assunto tão atual que deve de fato ser abordado com o devido cuidado. Sempre fui a favor do respeito a toda e qualquer diferença", declara.

Em 2025, Renato lançou o single Tempo das flores, acompanhado de videoclipe disponível no YouTube. A canção, marcada pela reflexão sobre as relações humanas, a natureza e a esperança, inspirou a criação do espetáculo homônimo que vem sendo apresentado em festivais e mostras culturais. Renato estreia o show em 21 de agosto, integrando a programação da Mostra Sesc Cariri de Culturas.

Ao lado de Rainer Cadete, que entra na segunda fase de Quem ama cuida como o médico César, o ator também integra o espetáculo Leves e Reflexivas, que reúne música, poesia e conversas sobre memória e afetos. "Rainer é um amigo que conheci durante a pandemia. Ele demostrou interesse em compor e cantar. Ele conhecia minha canção De toda cor, e iniciamos esse projeto que resultou num disco homônimo de oito faixas", conta.