Brasília recebe 4ª edição do K-Festival neste fim de semana

NTX é atração do K-Festival neste fim de semana (3 a 5/7), no Estacionamento do Parque da Cidade - (crédito: Wujin Cho/Divulgação)

A 4ª edição do K-Festival chega neste fim de semana, com atividades na sexta (3/7), no sábado (4/7) e no domingo (5/7) no Estacionamento do Parque da Cidade. Com atrações internacionais, como o cantor de K-pop Hanz — inédito no Brasil — e o NTX (Neo Tracks No.X), o evento celebra a cultura coreana. Além das apresentações, o festival terá concursos de K-pop Cover e Random Play Dance, espaços gastronômicos, lojas temáticas, tecnologia e atividades educativas. Com entrada gratuita, a organização do evento arrecada alimentos (2 kg de produtos não perecíveis ou 1 kg de ração para gato ou cachorro) para instituições de caridade do Distrito Federal e Entorno.

O NTX, conhecido como um dos grupos mais conscientes da quarta geração do K-pop, se apresenta pela primeira vez no K-Festival com destaque para seu terceiro álbum, com seis faixas inéditas e os sucessos Ice luv, Holy grail e Problematic. O show do grupo coreano faz parte da turnê NTX 2026 Tour in LATAM e marca a terceira passagem dos artistas pelo Brasil.

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Além de Hanz e NTX, estarão no palco a cantora e participante do reality show Meu Namorado Coreano, Mariana Tollendal, a dubladora Nany e os artistas coreanos Guknaesan, Letta, Popxick e March 12.

Confira a programação:

Sexta-feira (3/7)

15h 30 -Random Play Dance

16h10 - Grupo Letta 17h05 - Interação com Mariana Tollendal

17h30 – Interação com Nany Assis

18h05 - Apresentação do grupo tradicional Guknaesan

18h55 – Popxick 19h50 - March 12





Sábado (4/7)

14h10 - Random Play Dance

14h45 – Talk com Nany Assis

15h20 – Interação com Rapahel Kim

Interação de um jogo tradicional coreano no palco

15h50 – Grupo Letta

16h55 – Talk com convidado surpresa

17h25 - Mariana Tollendal

18h10 - Apresentação do grupo tradicional Guknaesan

19h20 - Show Hanz

20h15 - Show Grupo NTX





Domingo (5/7)

10h - Concurso K-Pop-Cover

14h25 – Talk com Nany Assis

15h35 - Apresentação do grupo tradicional Guknaesan

16h10 - Show March 12

16h45 - Popxick

17h20 - Show Hanz

18h25 - Show NTX





Serviço

4ª edição do K-Festival

De sexta-feira a domingo (3 a 5/7), das 10h às 21h, no Estacionamento 1 do Parque da Cidade. Entrada gratuita mediante retirada de ingressos no Sympla e doação de 2kg de alimentos não perecíveis (exceto sal) ou 1kg de ração de gato ou cachorro (lacrada).

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel