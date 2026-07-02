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K-pop

Brasília recebe 4ª edição do K-Festival neste fim de semana

Inspirado no movimento Hallyu — expansão global da cultura pop e dos produtos de entretenimento da Coreia do Sul —, o festival conta com shows internacionais e gastronomia

NTX é atração do K-Festival neste fim de semana (3 a 5/7), no Estacionamento do Parque da Cidade - (crédito: Wujin Cho/Divulgação)
NTX é atração do K-Festival neste fim de semana (3 a 5/7), no Estacionamento do Parque da Cidade - (crédito: Wujin Cho/Divulgação)

A 4ª edição do K-Festival chega neste fim de semana, com atividades na sexta (3/7), no sábado (4/7) e no domingo (5/7) no Estacionamento do Parque da Cidade. Com atrações internacionais, como o cantor de K-pop Hanz — inédito no Brasil — e o NTX (Neo Tracks No.X), o evento celebra a cultura coreana. Além das apresentações, o festival terá concursos de K-pop Cover e Random Play Dance, espaços gastronômicos, lojas temáticas, tecnologia e atividades educativas. Com entrada gratuita, a organização do evento arrecada alimentos (2 kg de produtos não perecíveis ou 1 kg de ração para gato ou cachorro) para instituições de caridade do Distrito Federal e Entorno.   

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O NTX, conhecido como um dos grupos mais conscientes da quarta geração do K-pop, se apresenta pela primeira vez no K-Festival com destaque para seu terceiro álbum, com seis faixas inéditas e os sucessos Ice luv, Holy grail e Problematic. O show do grupo coreano faz parte da turnê NTX 2026 Tour in LATAM e marca a terceira passagem dos artistas pelo Brasil. 

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Além de Hanz e NTX, estarão no palco a cantora e participante do reality show Meu Namorado Coreano, Mariana Tollendal, a dubladora Nany e os artistas coreanos Guknaesan, Letta, Popxick e March 12. 

Confira a programação:

Sexta-feira (3/7)

15h 30 -Random Play Dance 

16h10 - Grupo Letta 17h05 - Interação com Mariana Tollendal 

17h30 – Interação com Nany Assis 

18h05 - Apresentação do grupo tradicional Guknaesan 

18h55 – Popxick 19h50 - March 12 


Sábado (4/7)

14h10 - Random Play Dance 

14h45 – Talk com Nany Assis 

15h20 – Interação com Rapahel Kim 

Interação de um jogo tradicional coreano no palco

15h50 – Grupo Letta 

16h55 – Talk com convidado surpresa 

17h25 - Mariana Tollendal 

18h10 - Apresentação do grupo tradicional Guknaesan 

19h20 - Show Hanz 

20h15 - Show Grupo NTX 


Domingo (5/7)

10h - Concurso K-Pop-Cover 

14h25 – Talk com Nany Assis 

15h35 - Apresentação do grupo tradicional Guknaesan 

16h10 - Show March 12 

16h45 - Popxick 

17h20 - Show Hanz 

18h25 - Show NTX 


Serviço

4ª edição do K-Festival 

De sexta-feira a domingo (3 a 5/7), das 10h às 21h, no Estacionamento 1 do Parque da Cidade. Entrada gratuita mediante retirada de ingressos no Sympla e doação de 2kg de alimentos não perecíveis (exceto sal) ou 1kg de ração de gato ou cachorro (lacrada).    

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel

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Por Júlia Harlley
postado em 02/07/2026 17:14
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