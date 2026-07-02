Instituto Artetude Cultural inaugura nova sede nesta quinta-feira (2/7)

O Instituto Artetude Cultural inaugura a nova sede da instituição, localizada no Edifício Seguradoras, no Setor Bancário Sul, nesta quinta-feira (2/7), a partir de 19h30. O espaço será dedicado à manutenção da cultura e memória brasiliense e valorização da arte.

A programação do evento, que terá presença de artistas, pesquisadores e representantes da área cultural, inclui a estreia do mini documentário Brasília — Da utopia à capital em Paris, produção que registra a trajetória de exposição de mesmo nome, que passou pelo Palais d’Iéna e Fondation Maison du Brésil, em Paris, em março deste ano.

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Com curadoria de Danielle Athayde, a exposição apresentou cerca de 300 obras e documentos que revisitam a construção da capital, destacando o trabalho de Oscar Niemeyer e Lúcio Costa e o diálogo de ambos com referências da arquitetura francesa, como Auguste Perret e Le Corbusier. O mini documentário reflete sobre a importância da preservação da memória da cidade e a projeção internacional de Brasília.

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Serviço

Inauguração da nova sede do Instituto Artetude Cultural

Nesta quinta-feira (2/7), a partir de 19h30, no Edifício Seguradoras (Setor Bancário Sul).