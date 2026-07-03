Benzadeus faz apresentação na Birosca neste domingo (5/7)

Benzadeus é umas atrações do Arena Brasil neste domingo (5/7) - (crédito: Divulgação)

O Arena Brasil promove programação especial para o dia de jogo do Brasil, neste domingo (5/7), contra a Noruega, pelas oitavas-de-final da Copa do Mundo. A partir de 15h, Benzadeus, Negritah, Chicco Aquino e Israel Paixão animam o público em sequência de apresentações que seguem até 1h, com intervalo para a transmissão da partida a partir de 17h, na Birosca do Conic.

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Os ingressos custam a partir de R$ 35 (meia) e estão à venda pelo site Zig Tickets. Além da programação musical que mistura samba, pagode e música brasileira contemporânea, o local foi preparado com telão, bar e praça de alimentação, com opções de Alfredo's Pizzaria e Ricco Burger.

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Israel Paixão abre a programação com show entre 15h e 17h, seguido da transmissão da partida da Seleção, até às 19h. Chicco Aquino é responsável pelo pós-jogo, com apresentação até às 21h; o grupo de pagode brasiliense Benzadeus é a atração seguinte, em show até 23h; a DJ Negritah encerra a programação.

Serviço

Arena Brasil

Domingo (5/7), a partir de 15h, na Birosca (Setor de Diversões Sul, bloco E). Ingressos: R$ 35 (meia), no site Zig Tickets.