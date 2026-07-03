Praça dos Orixás recebe Circuito Praça Afro-Candanga domingo (5/7)

Sambadeiras de Bimba Filhas de Biloca fazem ensaio aberto ao público na Praça dos Orixás - (crédito: Divulgação)

No primeiro domingo de cada mês, a Praça dos Orixás recebe uma edição do Circuito Praça Afro-Candanga, iniciativa voltada à valorização das culturas afro-brasileiras, saberes tradicionais e manifestações populares do Distrito Federal. Na edição de julho, neste domingo (5/7), o evento propõe reflexão sobre os terreiros do DF com roda de conversa e ensaio das Sambadeiras de Bimba Filhas de Biloca.

Às 10h, a programação tem início com a roda de conversa Cultura, saúde, meio ambiente e os territórios tradicionais de terreiro. O debate terá participação de Olumidê Betinho, representante do Ministério dos Direitos Humanos; Mãe Vilci, do Coletivo das Yás; Mãe Baiana, da Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde (Renafro); Ògan Assogbá Luiz Alves, do Fórum Permanente das Religiões de Matrizes Africanas (Foafro); e Tata Kanamburá, representante do Conselho Distrital de Promoção da Igualdade Racial (Codipir).

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O evento segue com o ensaio aberto das Sambadeiras de Bimba Filhas de Biloca, às 12h. A atividade tem como objetivo convidar o público a conhecer mais sobre o samba de roda, valorizando uma manifestação cultural ligada às matrizes africanas e à tradição popular brasileira.

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Serviço

Circuito Praça Afro-Candanga

Domingo (5/7), às 10h, na Praça dos Orixás (St. de Clubes Esportivos Sul, trecho 2).