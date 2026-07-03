Associação dos Forrozeiros estreia nova temporada do Tributo ao Forró

Sanfonas, zabumbas e triângulos da Associação dos Forrozeiros do Distrito Federal (Asforró-DF) se reaquecem em nova temporada do Tributo ao Forró. O projeto tem início na Feira do Setor O, neste domingo (5/7), a partir das 9h. Até setembro, estão previstas outras 27 apresentações musicais, sempre com entrada franca.

Na estreia, Chicão do Forró e Trio Os Brasas do Nordeste, Trio Balanço na Rede, Chico Ceará e Trio e Trio Xoddó comandam a festa de forró pé de serra. Segundo os organizadores, mais do que um evento musical, o Tributo ao Forró propõe a democratização do acesso à arte e a valorização do Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro.

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A Asforró reúne 52 trios de forró e mais de 300 associados. Grande parte desses artistas é formada por pessoas idosas que encontram na música fonte de renda, convivência social, autoestima e qualidade de vida. Para a entidade, projetos como o Tributo ao Forró representam a manutenção de uma das maiores expressões da cultura nordestina.





Serviço

Tributo ao Forró 2026, neste domingo (5/7), das 9h às 12h, Feira do Setor O (Ceilândia). Entrada Gratuita.