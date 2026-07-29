Crônica: Brasília escrita na saga de três irmãos

Percorro as páginas de Clodo, Climério e Clésio: A Profissão do sonho de uma posição privilegiada. A poucos metros da minha estação de trabalho senta-se o orgulhoso biógrafo, companheiro de batalha jornalística e que me guia no ofício de cronista desde o primeiro texto. Além da inspiração cotidiana que vem de seus textos e testemunhos, posso a qualquer momento me mover alguns passos para trocar uma breve prosa ou tirar dúvidas que de outra forma me manteriam na ignorância. É o tipo de conhecimento que inteligência artificial nenhuma alcança. A isso chamamos de sabedoria.

Severino Francisco reuniu na obra, em parceria com Dea Barbosa, a história dos três irmãos piauienses, filhos de Alice, sob muita pesquisa e a dor da perda de Clodo e do cineasta Vladimir Carvalho. Imprime ali um pouco da alma do povo do Piauí e dos candangos que construíram esta tão sonhada Brasília. Os três irmãos candangaram-se — segundo o neologismo do professor alagoano Francisco Feitosa, igualmente pioneiro e que considera os três como irmãos. "Tornar-se candango é uma categoria nova e singular de brasileiro forjada por Brasília", escreve o autor, ele próprio um candango pioneiro.

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Tocou-me em especial o prefácio de Vladimir, onde ele diz: "Os meus irmãos Ferreira dizem na música muito do que eu gostaria de dizer no cinema e nem sempre consigo. Ouvindo-os faço com eles uma fabulosa viagem de volta às minhas próprias raízes, nas asas de um doce sentimento conterrâneo". O livro é uma homenagem a ele também.

Ler sobre os três sob o olhar curador de Severino é aproximar-se não só da história dos irmãos e de Brasília, mas também da própria MPB. O trio piauiense encontrou inspiração e conheceu os maiores gênios da nossa música, para tornarem-se igualmente referência. "Os irmãos Ferreira fazem parte da minha história artística e de vida, especialmente após minha breve e intensa passagem por Brasília. Com a importante vitória no Festival de Música Jovem do Ceub, eles passaram a assumir o protagonismo da cena local por meio de um trabalho que se tornou referência para todos nós, na relação com a cidade e na produção musical, com shows, discos e outras manifestações culturais que Brasília sempre acatou", exalta Fagner. É de Clésio e Clodo a letra de Revelação.

Sábios como eles só, encontraram também o caminho da Universidade de Brasília (UnB) e a experiência libertadora e transdisciplinar de Darcy Ribeiro. Aos poucos a gente encontra — e se encontra — com muitos dos personagens e dos cenários desses profissionais sonhadores. Como bem resumiu Severino: "Contar a história de Clodo, Climério e Clésio é revisitar Angical, Teresina, Taguatinga e o Plano Piloto. (...) É viver a experiência da morte e o poder de transcendência da arte".