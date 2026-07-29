Louise, filha de Chico Science, estreia na música influenciada por Sandy

Louise França constrói identidade sonora com referências compartilhadas com o pai, Chico Science, mas principal influência para cantar foi Sandy, diz artista pernambucana - (crédito: Beatriz Didier)

Aos 9 anos de idade, no auge da paixão pela dupla Sandy e Júnior, Louise França começou a entender que tinha uma voz afinada. Entre essa descoberta e o lançamento do primeiro trabalho autoral, foram mais de duas décadas. A artista pernambucana, de 35 anos, apresenta EP de estreia e comenta referências presentes na sonoridade construída: “O fato do meu pai cantar nunca me influenciou”.

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Nas quatro faixas de Notívaga, é possível perceber a mistura de gêneros como R&B, trip-hop, rock, flamenco e drum'n'bass. Segundo Louise, ruptura, paixão, liberdade e clareza emocional são temas basilares do EP. Ela relata que precisou vencer um medo que a paralisava para lançar trabalhos autorais. “Durante anos pensei que precisava atender ao que esperavam de mim, não me arrependo de ter tomado esse tempo”, conta.

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Quanto à construção da identidade sonora, ela afirma agrupar estilos que impactaram a formação musical, como trip-hop, o rock e a música eletrônica, em experimentações que pretende ampliar ainda mais. “Estou começando por estes porque escuto e gosto de bastante coisa.”

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Para Louise, a decisão de cantar foi inspirada em nomes como Selena Quintanilla e Sandy. “Fui obcecada por Sandy e Junior quando criança e adolescente. Descobri que era afinada aos 9 anos e Sandy foi minha maior influência.” Em relação ao pai, Chico Science, com quem conviveu pouco antes da precoce morte, em 1997, ela diz guardar algumas referências em comum. “Mas nossos trabalhos não convergem de forma estética ou sonora”, avisa.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel