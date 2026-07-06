Whindersson faz piada com 'Penhasco' e Haaland e leva unfollow de Luísa Sonza

O unfollow mútuo aconteceu após Whindersson fazer uma piada envolvendo Sonza e o atacante norueguês - (crédito: Youtube/Instagram)

O relacionamento entre o humorista Whindersson Nunes e a cantora Luísa Sonza continuou a render assunto nas redes sociais mesmo anos depois do fim. O casal agora deixou de se seguir no Instagram.

Leia também: Como Haaland foi criado para se tornar uma máquina de fazer gols

O unfollow mútuo ocorreu nesta segunda-feira (6/7), mas a origem do episódio ocorreu ainda no domingo (5/7), quando Whindersson provocou reações diversas na internet ao fazer referência a uma das maiores polêmicas do antigo casal, para fazer uma piada envolvendo o jogador norueguês Erling Haaland, após a derrota do Brasil para o time da Noruega na Copa do Mundo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O post e o "Penhasco"

A polêmica teve início quando Luísa Sonza estrelou uma ação publicitária para uma empresa de delivery. A campanha fazia piada com um meme antigo que sugere que Sonza e Erling Haaland se parecem fisicamente.

Eu PROMETO jogar mal hoje!



A gente até se assusta, mas lembra que aqui é do Brasil! ????????#iFoodÉdoBrasil #publi #JogoDoBrasil pic.twitter.com/UHteIEmq86 — Luísa Sonza (@luisasonza) July 5, 2026

O ex-namorado da cantora pop, então, aproveitou o post da artista e o timing da derrota brasileira para fazer sua própria brincadeira.

Em publicação no seu perfil no X, o influenciador digital mencionou a canção Penhasco, de Sonza, da qual é comumente apontado como inspiração.

Em post apagado, Whindersson fez referência à música da ex-namorada (foto: Reprodução/X)

"Te jogaria do penhasco de novo", escreveu ao republicar uma foto do atacante da Noruega.

Penhasco é uma das músicas mais famosas de Luísa Sonza. Com mais de 100 milhões de plays no Spotify, a canção está presente no álbum Doce 22 da artista. A gravação fala sobre o processo doloroso que levou ao fim do relacionamento entre Whindersson e Luísa. Na faixa, Sonza usa ser atirada de um penhasco como metáfora para ser pega de surpresa em um término.

Resposta e unfollow

O post de Whindersson viralizou com rapidez nas redes sociais. Com a repercussão, comentários considerados agressivos começaram a aparecer em resposta à publicação do comediante.

"Você é muito imundo inclusive de higiene, vai tomar banho, a Luísa não te quer mais não, principalmente tendo um namorado lindo e cheiroso como o atual", alfinetou um perfil.

Embora a publicação com a piada original de Nunes tenha sido apagada, o influenciador respondeu à essa crítica específica com um argumento diferente. Segundo o humorista, a própria Luísa teria brincado com a semelhança entre os dois e que ele próprio não os achava parecidos.

Mas gente ela literalmente brinca com parecer com ele, foi só pq vi a publi, nem acho parecido, eu ein ???? https://t.co/JZ2Q63AQ2U pic.twitter.com/lD7ER6SHpU — Whindersson (@whindersson) July 6, 2026

"Mas gente, ela literalmente brinca com parecer com ele, foi só porque vi a publi, nem acho parecido, eu ein", retrucou na plataforma.

Até o momento, Luísa Sonza não se pronunciou publicamente a respeito da interação. Sonza, porém, já não segue mais o ex-marido em sua conta pública no Instagram.