Pikachu e Charizard em campo: campanha une Pokémons e futebol no Japão

Personagem mais célebre da franquia foi designado para a seleção japonesa - (crédito: Reprodução/X)

A franquia Pokémon, famosa nos games e nas telas, comemorou o aniversário de 30 anos em fevereiro, mas as homenagens não pararam por aí. Agora, os queridos monstrinhos vão invadir os campos de futebol. Nesta terça-feira (7/7), a Pokémon Company anunciou uma parceria com a J.League, a liga profissional de futebol japonês.

Com a temporada 2026/2027 começando em 7 de agosto para os torcedores nipônicos, cada um dos 60 times japoneses terá o seu próprio mascote Pokémon. O monstrinho escolhido para representar a seleção japonesa de futebol e dar o pontapé inicial na campanha não poderia ser outro: o célebre Pikachu.

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O lema da temporada é “A J.League está evoluindo”, fazendo referência à evolução dos personagens em batalhas. O objetivo é unir a torcida com um dos maiores ícones da cultura pop do país. Assim, que assistir aos jogos nos estádios receberá brindes exclusivos da campanha com os respectivos Pokémons ilustrando o merchandising dos times.

Essa não é a primeira aparição dos personagens no mundo do futebol. Recentemente, o clube FC Seoul, da Coréia do Sul, já fechou uma parceria com a Pokémon Company para lançar itens temáticos, como uniformes oficiais. A J.League também já lançou um cartão promocional de personagens da franquia durante a campanha Family Join Days, em 2014. O item se tornou peça rara entre colecionadores.

Resta agora saber se outros países receberão uma visita de Pikachu e companhia nos campos e que outras homenagens aguardam os fãs nos 30 anos de uma das franquias mais conhecidas da cultura pop.

Confira a relação de alguns dos Pokémons “convocados” para os times japoneses:

Blastoise - Oita Trinita;

Charizard - Urawa Red Diamonds;

Pidgeot - Hokkaido Consadole Sapporo;

Psyduck - Kataller Toyama;

Serperior - Vegalta Sendai;

Gyarados - AC Nagano Parceiro;

Beedrill - Avispa Fukuoka.