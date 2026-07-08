Pikachu e Charizard em campo: campanha une Pokémons e futebol no Japão

A franquia Pokémon, famosa nos games e nas telas, comemorou o aniversário de 30 anos em fevereiro, mas as homenagens não pararam por aí. Agora, os queridos monstrinhos vão invadir os campos de futebol. Nesta terça-feira (7/7), a Pokémon Company anunciou uma parceria com a J.League, a liga profissional de futebol japonês.
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Com a temporada 2026/2027 começando em 7 de agosto para os torcedores nipônicos, cada um dos 60 times japoneses terá o seu próprio mascote Pokémon. O monstrinho escolhido para representar a seleção japonesa de futebol e dar o pontapé inicial na campanha não poderia ser outro: o célebre Pikachu.
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O lema da temporada é “A J.League está evoluindo”, fazendo referência à evolução dos personagens em batalhas. O objetivo é unir a torcida com um dos maiores ícones da cultura pop do país. Assim, que assistir aos jogos nos estádios receberá brindes exclusivos da campanha com os respectivos Pokémons ilustrando o merchandising dos times.
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Essa não é a primeira aparição dos personagens no mundo do futebol. Recentemente, o clube FC Seoul, da Coréia do Sul, já fechou uma parceria com a Pokémon Company para lançar itens temáticos, como uniformes oficiais. A J.League também já lançou um cartão promocional de personagens da franquia durante a campanha Family Join Days, em 2014. O item se tornou peça rara entre colecionadores.
Resta agora saber se outros países receberão uma visita de Pikachu e companhia nos campos e que outras homenagens aguardam os fãs nos 30 anos de uma das franquias mais conhecidas da cultura pop.
Confira a relação de alguns dos Pokémons “convocados” para os times japoneses:
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Blastoise - Oita Trinita;
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Charizard - Urawa Red Diamonds;
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Pidgeot - Hokkaido Consadole Sapporo;
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Psyduck - Kataller Toyama;
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Serperior - Vegalta Sendai;
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Gyarados - AC Nagano Parceiro;
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Beedrill - Avispa Fukuoka.