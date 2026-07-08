Emmy 2026: confira lista dos indicados para a premiação

Os indicados à 78ª edição do Emmy Awards, premiação que celebra as melhores produções lançadas na TV e no streaming no ano que passou, estão entre nós. A lista de astros e produções que disputarão a estatueta foi divulgada pela Academia de Televisão nesta quarta-feira (8/7).
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Os programas e séries precisam ser exibidos entre 1 de junho de 2025 e 31 de maio de 2026 para poderem concorrer a esta edição. A premiação será realizada no Peacock Theater, em Los Angeles, Estados Unidos, no dia 14 de setembro, começando às 21h (horário de Brasília).
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The Pitt é a série com o maior número de indicações da edição, com 25 no total. Entre as comédias, Hacks bateu o recorde histórico do gênero, com 24.
Confira os indicados ao Emmy 2026:
Melhor série de drama
-
The Pitt
-
Pluribus
-
Paradise
-
Slow Horses
-
A Diplomata
-
A Idade Dourada
-
Seu Amigos e Vizinhos
-
O Cavaleiro dos Sete Reinos
Melhor Atriz em Série de Drama
-
Rhea Seehorn - Pluribus
-
Zendaya - Euphoria
-
Keri Russell - A Diplomata
-
Chase Infiniti - Os Testamentos
-
Carrie Coon - A Idade Dourada
Melhor Ator em Série de Drama
-
Noah Wyle - The Pitt
-
Sterling K. Brown - Paradise
-
Gary Oldman - Slow Horses
-
Mark Ruffalo - Task
-
Rufus Sewell - A Diplomata
Melhor Atriz em Série de Comédia
-
Quinta Brunson - Abott Elementary
-
Ayo Edebiri - O Urso
-
Elle Fanning - Margô Está em Apuros
-
Lisa Kudrow - The Comeback
-
Jean Smart - Hacks
Melhor Ator em Série de Comédia
-
Yahya Adbdult-Matten II - Wonder Man
-
Steve Carerel - Rooster
-
Matthre Thys - Widow's Bay
-
"Jason Segel - Falando a Real
-
Martin Short - Only Murders in the Building
Melhor Série de Comédia
-
Hacks
-
Abbott Elementary
-
Margô Está em Apuros
-
O Urso
-
Ninguém Quer
-
Only Murders in the Building
-
Falando a Real
-
Widow's Bay
Melhor Atriz em Minissérie, Série Antológica ou Filme para TV
-
Claire Dane - The Beast In Me
-
Sally Field - Criaturas Extraordinariamente Brilhantes
-
Carey Mulligan - Beef
-
Sarah Pidgeon - Love Story
-
Sarah Snook - All Her Fault
Melhor Ator em Minissérie, Série Antológica ou Filme para TV
-
Riz Ahmed - Bait
-
Jason Bateman - Black Rabbit
-
Charlie Hunnam - Monstros
-
Oscar Isaac - Treta
-
Matthew Rhys - The Beats In Me
Melhor Minissérie ou Série Antológica
-
All Her Fault
-
The Beast in Me
-
Treta
-
DTF St. Louis
-
Love Story: John F. Kennedy Kr & Carolyn Bessette
Programa de competição
-
Dancing With the Stars
-
RuPaul's Drag Race
-
Survivor
-
Top Chef
-
The Traitors
Programa de variedades
-
The Daily Show
-
Jimmy Kimmel Live!
-
Last Week Tonight With John Oliver
-
The Late Show With Stephen Colbert
-
Saturday Night Live
Melhor Filme para TV
-
Chefes de Estado
-
Miss You, Love You
-
De Férias com Você
-
Criaturas Extraordinariamente Brilhantes
-
Jack Ryan de Tom Clancy - Guerra Fantasma
Melhor Ator Coadjuvante em Série de Drama
-
Patrick Ball - The Pitt
-
Billy Crudup - The Morning Show
-
Shawn Hatosy - The Pitt
-
Gerran Howell - The Pitt"
-
Jack Lowden - Slow Horses
-
Tom Pelphrey - Task
-
Carlos-Manuel Vesga - Pluribus
Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Drama
-
Taylor Dearden - The Pitt
-
Fiona Dourif - The Pitt
-
Allison Janney - A Diplomata
-
Katherine LaNasa - The Pitt
-
Sepideh Moafi - The Pitt
-
Julianne Nicholson - Paradise
-
Katolina Wydra - Pluribus
Melhor Ator Convidado em Série de Drama
-
Colman Domingo - Euphoria
-
Ernest Harden Jr. - The Pitt
-
Jeff Hiller - Pluribus
-
Jeff Kober - The Pitt
-
Jonathan Pryce - Slow Horses
-
Bradley Whitford - A Diplomata
Melhor Atriz Convidada em Série de Drama
-
Brittany Allen - The Pitt
-
Tal Anderson - The Pitt
-
Tina Ivlev - The Pitt
-
Miriam Shor - Pluribus
-
Merritt Wever - A Idade Dourada
-
Shailene Woodley - Paradise
Melhor Ator Convidado em Série de Comédia
-
Michael J. Fox - Falando a Real
-
Brett Goldstein - Falando a Real
-
Hamish Linklater - Widow's Bay
-
Christopher McDonald - Hacks
-
Rob Reiner - O Urso
-
Connor Storrie - Saturday Night Live
Melhor Atriz Convidada em Série de Comédia
-
Leslie Bibb - Hacks
-
Jamie Lee Curtis - O Urso
-
Betty Gilpin - Widow's Bay
-
Cherry Jones - Hacks
-
Laurie Metcalf - Hacks
-
Kaitlin Olson - Hacks
-
Lauren Weedman - Hacks
Melhor Ator Coadjuvante em Série de Comédia
-
Colman Domingo - As Quatro Estações
-
Harrison Ford - Falando a Real
-
Paul W. Downs - Hacks
-
Nick Offerman - Margô Está Em Apuros
-
Stephen Root - Widow's Bay
-
Stepehn Root - Falando a Real
Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Comédia
-
Dale Dickey - Widow's Bay
-
Hannah Einbinder - Hacks
-
Janelle James - Widow's Bay
-
Kate O'Flynn - Widow's Bay
-
Michelle Pfeiffer - Margô Está em Apuros
-
Megan Stalter - Hacks
-
Jessica Williams - Falando a Real
Melhor Ator Coadjuvante em Minissérie, Série Antológica ou Filme para TV
-
Jason Bateman - DTF St. Louis
-
Richard Gadd - Half Man
-
David Harbour - DTF. St. Louis
-
Richard Jenkins - DTF St. Louis
-
Charles Melton - Treta
-
Nick Offerman - Morte Fulminante
Melhor Atriz Coadjuvante em Minissérie, Série Antológica ou Filme para TV
-
Linda Cardellini - DTF St. Louis
-
Dakota Fanning - All Her Fault
-
Laurie Metcalf - Monstros
-
Joy Sunday - DTF St. Louis
-
Youn Yuh-jung - Treta
-
Constance Zimmer - Love Story
Melhor Direção em Série de Drama
-
Salli Richardson Whitfield - A Idade Dourada
-
Hanelle M. Culpepper - Paradise
-
Noah Wyle - The Pitt
-
Vince Gilligan - Pluribus
-
Saul Metzstein - Slow Horses
-
Salli Richardson Whitfield - Task
Melhor Roteiro em Série de Drama
-
A Diplomata - Peter Ackerman e Debora Chan
-
The Pitt - Kirtsen Pierre-Geyman e R. Scott Gemmill
-
The Pitt - Valerie Chu
-
Pluribus - Vince Gilligan
-
Slow Horses - Will Smith
-
Task - Brad Ingelsby
Melhor Direção em Série de Comédia
-
Randall Einhorn - Abott Elementary
-
Christopher Stores - O Urso
-
Andrew Deyoung - A Cadeira
-
Lucia Aniello - Hacks
-
Mary Lou Belli - The Ms. Pat Show
-
Hilo Murai - Widow's Bay
Melhor Roteiro em Série de Comédia
-
Abbott Elementary - Quinta Brunson
-
A Cadeira - Tim Robinson e Zach Kanin
-
The Comeback - Lisa Kudrow e Michael Patrick King
-
Hacks - Paul W. Downs, Lucia Aniello e Jen Statsky
-
Na Mira do Júri - Anthony King
-
Widow's Bay - Katie Dippold
Melhor Direção em Minissérie, Série Antológica ou Filme para TV
-
Treta - Jake Schreier
-
Treta - Lee Sung Jin
-
Black Rabbit - Jason Bateman
-
DTF St. Louis - Steven Conrad
Melhor Roteiro em Minissérie, Série Antológica ou Filme para TV
-
All Her Fault - Megan Gallagher
-
The Beast in Me - Gabe Rotter e Daniel Pearle
-
Treta - Lee Sung Jin
-
DTF St. Louis - Steven Conrad
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