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Emmy 2026

Emmy 2026: confira lista dos indicados para a premiação

Premiação que celebra os maiores destaques da TV e do streaming será realizada em 14 de setembro

'The Pitt' é a série com o maior número de indicações da edição - (crédito: Reprodução/Instagram/@iemmys)
'The Pitt' é a série com o maior número de indicações da edição - (crédito: Reprodução/Instagram/@iemmys)

Os indicados à 78ª edição do Emmy Awards, premiação que celebra as melhores produções lançadas na TV e no streaming no ano que passou, estão entre nós. A lista de astros e produções que disputarão a estatueta foi divulgada pela Academia de Televisão nesta quarta-feira (8/7).

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Os programas e séries precisam ser exibidos entre 1 de junho de 2025 e 31 de maio de 2026 para poderem concorrer a esta edição. A premiação será realizada no Peacock Theater, em Los Angeles, Estados Unidos, no dia 14 de setembro, começando às 21h (horário de Brasília). 

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The Pitt é a série com o maior número de indicações da edição, com 25 no total. Entre as comédias, Hacks bateu o recorde histórico do gênero, com 24.

Confira os indicados ao Emmy 2026: 

Melhor série de drama

  • The Pitt

  • Pluribus

  • Paradise

  • Slow Horses

  • A Diplomata

  • A Idade Dourada

  • Seu Amigos e Vizinhos

  • O Cavaleiro dos Sete Reinos


Melhor Atriz em Série de Drama

  • Rhea Seehorn - Pluribus

  • Zendaya - Euphoria

  • Keri Russell - A Diplomata

  • Chase Infiniti - Os Testamentos

  • Carrie Coon - A Idade Dourada


Melhor Ator em Série de Drama

  • Noah Wyle - The Pitt

  • Sterling K. Brown - Paradise

  • Gary Oldman - Slow Horses

  • Mark Ruffalo - Task

  • Rufus Sewell - A Diplomata


Melhor Atriz em Série de Comédia

  • Quinta Brunson - Abott Elementary

  • Ayo Edebiri - O Urso

  • Elle Fanning - Margô Está em Apuros

  • Lisa Kudrow - The Comeback

  • Jean Smart - Hacks


Melhor Ator em Série de Comédia

  • Yahya Adbdult-Matten II - Wonder Man

  • Steve Carerel - Rooster

  • Matthre Thys - Widow's Bay

  • "Jason Segel - Falando a Real

  • Martin Short - Only Murders in the Building


Melhor Série de Comédia

  • Hacks

  • Abbott Elementary

  • Margô Está em Apuros

  • O Urso

  • Ninguém Quer

  • Only Murders in the Building

  • Falando a Real

  • Widow's Bay


Melhor Atriz em Minissérie, Série Antológica ou Filme para TV

  • Claire Dane - The Beast In Me

  • Sally Field - Criaturas Extraordinariamente Brilhantes

  • Carey Mulligan - Beef

  • Sarah Pidgeon - Love Story

  • Sarah Snook - All Her Fault


Melhor Ator em Minissérie, Série Antológica ou Filme para TV

  • Riz Ahmed - Bait

  • Jason Bateman - Black Rabbit

  • Charlie Hunnam - Monstros

  • Oscar Isaac - Treta

  • Matthew Rhys - The Beats In Me


Melhor Minissérie ou Série Antológica

  • All Her Fault

  • The Beast in Me

  • Treta

  • DTF St. Louis

  • Love Story: John F. Kennedy Kr & Carolyn Bessette


Programa de competição

  • Dancing With the Stars

  • RuPaul's Drag Race

  • Survivor

  • Top Chef

  • The Traitors


Programa de variedades

  • The Daily Show

  • Jimmy Kimmel Live!

  • Last Week Tonight With John Oliver

  • The Late Show With Stephen Colbert

  • Saturday Night Live


Melhor Filme para TV

  • Chefes de Estado

  • Miss You, Love You

  • De Férias com Você

  • Criaturas Extraordinariamente Brilhantes

  • Jack Ryan de Tom Clancy - Guerra Fantasma


Melhor Ator Coadjuvante em Série de Drama

  • Patrick Ball - The Pitt

  • Billy Crudup - The Morning Show

  • Shawn Hatosy - The Pitt

  • Gerran Howell - The Pitt"

  • Jack Lowden - Slow Horses

  • Tom Pelphrey - Task

  • Carlos-Manuel Vesga - Pluribus


Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Drama

  • Taylor Dearden - The Pitt

  • Fiona Dourif - The Pitt

  • Allison Janney - A Diplomata

  • Katherine LaNasa - The Pitt

  • Sepideh Moafi - The Pitt

  • Julianne Nicholson - Paradise

  • Katolina Wydra - Pluribus


Melhor Ator Convidado em Série de Drama

  • Colman Domingo - Euphoria

  • Ernest Harden Jr. - The Pitt

  • Jeff Hiller - Pluribus

  • Jeff Kober - The Pitt

  • Jonathan Pryce - Slow Horses

  • Bradley Whitford - A Diplomata


Melhor Atriz Convidada em Série de Drama

  • Brittany Allen - The Pitt

  • Tal Anderson - The Pitt

  • Tina Ivlev - The Pitt

  • Miriam Shor - Pluribus

  • Merritt Wever - A Idade Dourada

  • Shailene Woodley - Paradise


Melhor Ator Convidado em Série de Comédia

  • Michael J. Fox - Falando a Real

  • Brett Goldstein - Falando a Real

  • Hamish Linklater - Widow's Bay

  • Christopher McDonald - Hacks

  • Rob Reiner - O Urso

  • Connor Storrie - Saturday Night Live


Melhor Atriz Convidada em Série de Comédia

  • Leslie Bibb - Hacks

  • Jamie Lee Curtis - O Urso

  • Betty Gilpin - Widow's Bay

  • Cherry Jones - Hacks

  • Laurie Metcalf - Hacks

  • Kaitlin Olson - Hacks

  • Lauren Weedman - Hacks


Melhor Ator Coadjuvante em Série de Comédia

  • Colman Domingo - As Quatro Estações

  • Harrison Ford - Falando a Real

  • Paul W. Downs - Hacks

  • Nick Offerman - Margô Está Em Apuros

  • Stephen Root - Widow's Bay

  • Stepehn Root - Falando a Real


Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Comédia

  • Dale Dickey - Widow's Bay

  • Hannah Einbinder - Hacks

  • Janelle James - Widow's Bay

  • Kate O'Flynn - Widow's Bay

  • Michelle Pfeiffer - Margô Está em Apuros

  • Megan Stalter - Hacks

  • Jessica Williams - Falando a Real


Melhor Ator Coadjuvante em Minissérie, Série Antológica ou Filme para TV

  • Jason Bateman - DTF St. Louis

  • Richard Gadd - Half Man

  • David Harbour - DTF. St. Louis

  • Richard Jenkins - DTF St. Louis

  • Charles Melton - Treta

  • Nick Offerman - Morte Fulminante


Melhor Atriz Coadjuvante em Minissérie, Série Antológica ou Filme para TV

  • Linda Cardellini - DTF St. Louis

  • Dakota Fanning - All Her Fault

  • Laurie Metcalf - Monstros

  • Joy Sunday - DTF St. Louis

  • Youn Yuh-jung - Treta

  • Constance Zimmer - Love Story

 

Melhor Direção em Série de Drama

  • Salli Richardson Whitfield - A Idade Dourada

  • Hanelle M. Culpepper - Paradise

  • Noah Wyle - The Pitt

  • Vince Gilligan - Pluribus

  • Saul Metzstein - Slow Horses

  • Salli Richardson Whitfield - Task


Melhor Roteiro em Série de Drama

  • A Diplomata - Peter Ackerman e Debora Chan

  • The Pitt - Kirtsen Pierre-Geyman e R. Scott Gemmill

  • The Pitt - Valerie Chu

  • Pluribus - Vince Gilligan

  • Slow Horses - Will Smith

  • Task - Brad Ingelsby


Melhor Direção em Série de Comédia

  • Randall Einhorn - Abott Elementary

  • Christopher Stores - O Urso

  • Andrew Deyoung - A Cadeira

  • Lucia Aniello - Hacks

  • Mary Lou Belli - The Ms. Pat Show

  • Hilo Murai - Widow's Bay


Melhor Roteiro em Série de Comédia

  • Abbott Elementary - Quinta Brunson

  • A Cadeira - Tim Robinson e Zach Kanin

  • The Comeback - Lisa Kudrow e Michael Patrick King

  • Hacks - Paul W. Downs, Lucia Aniello e Jen Statsky

  • Na Mira do Júri - Anthony King

  • Widow's Bay - Katie Dippold


Melhor Direção em Minissérie, Série Antológica ou Filme para TV

  • Treta - Jake Schreier

  • Treta - Lee Sung Jin

  • Black Rabbit - Jason Bateman

  • DTF St. Louis - Steven Conrad


Melhor Roteiro em Minissérie, Série Antológica ou Filme para TV

  • All Her Fault - Megan Gallagher

  • The Beast in Me - Gabe Rotter e Daniel Pearle

  • Treta - Lee Sung Jin

  • DTF St. Louis - Steven Conrad

 

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Giovanna Rodrigues

Formada em Jornalismo pela UDF, é repórter do site do Correio Braziliense e cobre temas como Politica, Ciências, Brasil, Mundo e Concursos

Por Giovanna Rodrigues
postado em 08/07/2026 14:07 / atualizado em 08/07/2026 14:20
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