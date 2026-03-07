Cia Plágio de Teatro apresenta peça em festivais de São Paulo e Curitiba

Peça Atrás das paredes foi selecionada para festivais em São Paulo e Curitiba - (crédito: Divulgação)

Com a peça Atrás das paredes, a companhia brasiliense Plágio de Teatro aborda temas como abuso infantil, violência doméstica e gravidez indesejada: o espetáculo parte do encontro entre vizinhos que não se conhecem e decidem dividir o almoço de domingo; com o tempo, conhecem o verdadeiro caráter do outro. A peça é estrelada pela atriz Carmem Moretzsohn e dirigida por Sérgio Sartório, com texto do argentino Santiago Serrano.

Agora, a encenação será levada para públicos de fora da capital, com a participação da Cia na Mostra Internacional de Teatro de São Paulo (MITsp) pela Plataforma Brasil, na conexão Centro-Oeste; e no Festival de Curitiba, na Mostra Lucia Camargo. As apresentações acontecem nos dias 7 e 8 de março, na Sala Itaú Cultural, às 19h, em São Paulo, e nos dias 7 e 8 de abril, na Caixa Cultural de Curitiba.

O texto de Atrás das paredes foi escrito em 2010. Passados 16 anos, a temática ainda continua atual, na visão de Carmem Moretzsohn. "Não poderia ter um tema mais atual, nesses tempos de caso Epstein, aumento da violência contra a mulher e onda de conservadorismo", reflete. "Muita coisa mudou desde lá, e nós estamos num exercício de fazer o texto dialogar mais fortemente com o agora — embora o ser humano seja essencialmente o mesmo sempre."

Santiago Serrano escreveu a peça já com Carmem em mente. Os dois se conheceram em 2005, em uma apresentação da peça Dinossauros, de autoria dele. "Meu marido, Guilherme Reis, o ator Murilo Grossi e eu lemos o texto e entramos em contato com Santiago, que foi completamente acessível e simpático à ideia da montagem no Brasil", conta a atriz.

Os dois se tornaram amigos e, desde então, Serrano teve vários textos encenados no Brasil; a Cia Plágio de Teatro foi responsável pela adaptação de cerca de cinco desses.

Moretzsohn destaca a construção das personagens e a forma como os assuntos são tratados durante a peça. "Minha personagem é uma mulher bem complexa, sem limites e sem escrúpulos, que lança os temas espinhosos na conversa", diz. "Eles são abordados de forma profunda, mas com sutileza e um toque de humor, ainda que ácido", finaliza.

Sérgio Sartório destaca a formação de Serrano como psicanalista. Para ele, isso enriquece as camadas da obra, "fazendo com que cada cena e palavra dita, por mais corriqueira que pareça, complete uma densa teia da psiquê humana."

