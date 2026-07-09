Izakaya do Noru: o novo happy hour com DNA japonês de Brasília

Petiscos quentes e grelhados na brasa são o coração do menu do Izakaya, oferecendo uma experiência autêntica de boteco japonês. - (crédito: Divulgação)

Um novo ponto de encontro para os amantes da gastronomia asiática chegou ao Noroeste. O restaurante Noru Sushi inaugurou o Izakaya, um espaço anexo dedicado à cultura dos tradicionais botecos japoneses, combinando um clima descontraído com culinária de alta técnica.

O projeto oferece uma imersão cultural urbana com foco em grelhados na brasa e coquetelaria autoral. O balcão é a estrela do ambiente, de onde saem as robatas (espetinhos nipônicos) e uma seleção de petiscos quentes com insumos nobres.

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Brasa e alta gastronomia

O menu de pratos quentes inclui a lula recheada com shimeji preto (R$ 68,81), servida sobre crisp Noru e molho tarê. Outro destaque é o Wabi Gyu (R$ 145,81), com cortes de carne Angus selados na manteiga italiana e um toque de wasabi.

As robatas na brasa vão desde o edamame na grelha com azeite trufado (R$ 32,81) até opções como o oniguiri de king crab na brasa (R$ 46,81). Há também a robata de polvo ao curry (R$ 112,81) e o Tako Rice (R$ 83,81), um bolinho de polvo com maionese Kewpie e katsuobushi.

Para o público vegetariano, a casa oferece a robata de aspargos (R$ 32,81) e o queijo coalho com abobrinha e mel trufado (R$ 40,81).

Coquetelaria com DNA asiático

O balcão de drinks apresenta receitas que unem destilados ocidentais a sabores do Oriente. O Moscow Izu (R$ 38,81) é uma releitura feita com sakê, xarope de gengibre, limão e uma inovadora espuma de wasabi.

Yakuza (R$ 42,81): sakê, lichia, cointreau, calda de lichia, flor de sal e cereja.

Sakura (R$ 43,81): Jack Fire, gin, limão, xarope de gengibre, purê de yuzu e tônica ginger.

Cajuzen (R$ 36,81): gin, caju, wasabi, purê de toranja e tônica ginger.

O bar também atualiza clássicos internacionais, com preços a partir de R$ 37,81, e oferece versões exclusivas de gin tônica, como o Gt Noru (R$ 42,81). Com uma proposta informal e de alta qualidade, o Izakaya do Nor? se consolida como um destino em Brasília para desacelerar e celebrar as noites.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.