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GAMES E SOCIEDADE

Mundo segundo GTA: como a franquia revolucionou os videogames

Com um lançamento no horizonte, série de games se reafirma como ícone pop que continua atraindo gerações de fãs

Franquia de jogos se tornou febre no Brasil durante os anos 2000 - (crédito: Reprodução Rockstar Games)
Franquia de jogos se tornou febre no Brasil durante os anos 2000 - (crédito: Reprodução Rockstar Games)

Poucos jogos alcançaram o status de fenômeno cultural como a franquia Grand Theft Auto (GTA), da Rockstar Games. Com 28 anos no mercado, a série já acumulou inúmeras polêmicas, gerou debates e, a cada lançamento, mudou a forma com que o mundo interage com a indústria de games.

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Lançado em 2013, o quinto jogo da série já vendeu cerca de 220 milhões de unidades, número maior do que os habitantes do Brasil. Já o trailer do próximo jogo, GTA VI, foi visto mais de 93 milhões de vezes apenas nas primeiras 24 horas.

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  • GTA Vice City
    GTA Vice City Reprodução Rockstar Games
  • GTA III
    GTA III Reprodução Rockstar Games
  • GTA IV
    GTA IV Reprodução Rockstar Games
  • GTA VI
    GTA VI Reprodução Rockstar Games
  • GTA V, lançando em 2013
    GTA V, lançando em 2013 Reprodução Rockstar Games

No mundo gamer, é possível identificar diferentes gerações de fãs que tiveram contatos com distintos momentos da franquia. Se você era fã de videogames nos anos 2000 no Brasil, é bem provável que tenha conhecido GTA: San Andreas (2004) em uma lan-house.

Revolução cultural nos jogos

Para Matheus Schlittler, doutorando em comunicação da Universidade Federal Fluminense (UFF) e pesquisador na área de estudos de jogos, a série é responsável por uma verdadeira revolução na cultura pop. 

“A Rockstar é uma das maiores (empresas) da indústria e uma das que mais se arrisca”, afirma lembrando outros sucessos da empresa, como Red Dead Redemption 2 (2018). “Eles têm um olhar cinematógrafo. Cada jogo é um teste para uma nova engine (expressão para designar um "motor gráfico") que a Rockstar está lançando e que vai ser base para o que vem pela frente”.

A série é responsável por outras mudanças na indústria, lembra Schlitter. Se GTA: San Andreas popularizou as modificações feitas pela comunidade gamer no jogo, o novo lançamento, previsto para 19 de novembro, promete encerrar a era da mídia física nos jogos. 

Assim, quem adquirir a caixa do jogo não receberá o clássico CD, mas sim, um código para o download. Logo após o anúncio, a Sony informou que pretende encerrar a produção das mídias físicas em 2028.

Jogo no Brasil: um retrato do tempo

Apesar de ter sido lançado após outros quatro jogos da série, foi GTA: San Andreas que fez a série cair no gosto dos brasileiros. O jogo se passa em 1992, com referências de filmes de gangsters e conflitos raciais que tomaram Los Angeles naquele ano. 

Lançado para o Playstation 2, San Andreas rapidamente passou a ganhar versões modificadas pelos próprios fãs. Frases dos personagens viraram bordões, a trilha sonora se tornou clássica e o jogo virou febre nas lan-houses. 

O pesquisador afirma que é difícil encontrar um só motivo para San Andreas ter atraído tantos jogadores brasileiros. “Na época, era difícil ter acesso à jogos devido ao preço. Se não fosse a pirataria, não teríamos esse acesso ao videogame”, lembra. As polêmicas em relação à violência e discussões em fóruns de internet que furaram a bolha gamer também podem estar entre as razões da fama de San Andreas

Atualmente, GTA V é a entrada para os fãs da nova geração, mesmo 13 anos após o lançamento. O modo on-line é que garante a sobrevida do game: as diversas atualizações, com itens novos e missões, fazem com que os servidores continuem lotados.

No Brasil, GTA V se tornou sinônimo de "roleplay", quando os jogadores criam personagens e simulam dinâmicas reais, como policiais em patrulha ou simples moradores de Los Santos vivendo vidas comuns. Se depender dos fiéis jogadores, a febre só deve passar com o próximo lançamento. 

“Espírito do tempo” de GTA

A partir de GTA 3 (2001), os jogadores foram apresentados a cidades que fazem referência direta à locais reais dos Estados Unidos. Los Santos é Los Angeles, Liberty City é Nova York e a ensolarada Vice City, palco da nova história, é Miami. Nelas, é possível passear no estilo mundo aberto e conhecer de perto os cenários para os assaltos, tiroteios e corridas que marcam a franquia.

Nos Estados Unidos imaginados pela Rockstar, tudo é exagerado, porém sem deixar de tocar em questões reais com muitas doses de humor ácido. No quarto jogo, de 2008, o protagonista Niko Bellic vive situações relacionadas à realidade de imigrantes em uma cidade fictícia paranoica com recentes ataques terroristas, fazendo referência à Nova York-pós 11 de setembro. Em GTA V, redes sociais já são um tema incipiente para os personagens, assim como a ascensão de movimentos anti-imigração e de extrema direita. 

Schlittler aponta que as histórias contadas pela franquia estão inseridas no "zeitgeist" do mundo em que surgiram. O termo alemão significa “espírito do tempo”. Ou seja, para o sexto episódio da série, os fãs podem esperar muitas referências aos Estados Unidos marcados pela administração Trump e mudanças tecnológicas.

“Estou empolgado para ver como os desenvolvedores vão abordar a questão das redes sociais. Querendo ou não, é a forma com que a gente vive hoje em dia”, afirma o pesquisador. “Acredito que será o início de uma nova forma de lidarmos com os jogos”. 

A presença inédita de uma personagem feminina nos trailers também apontam novas possibilidades no jogo. “Você tem que conhecer o público com que está lidando. Felizmente, temos um público gamer cada vez mais diverso hoje em dia. Vemos várias produções abordarem questões importantes de formas sensíveis. Vamos ver o que a franquia vai fazer a partir disso”, afirma Schlittler. 

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Junio Silva

Repórter

Jornalista graduado pelo IESB. Tem experiência como repórter, consultor de comunicação e conteudista. Entusiasta da cultura, artes e política.

Por Junio Silva
postado em 11/07/2026 04:16
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