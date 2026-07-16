Além dos Jolie-Pitt: 5 filhos de famosos que renegaram os pais

Além de Shiloh, as outras filhas do ex-casal, Zahara e Vivienne, também já passaram a assinar apenas Jolie em seus nomes. É mais um problema enfrentado por Brad Pitt, que antes foi xingado por outro filho, Pax Jolie-Pitt, de 20 anos. Ele disse que Brad é um "ser humano horrível". O ator encara um divórcio turbulento com Angelina Jolie, com acusações mútuas. - (crédito: Reprodução / Instagram)

A recente decisão de Shiloh, filha de Angelina Jolie e Brad Pitt, de remover legalmente o sobrenome do pai ao completar 18 anos acendeu os holofotes sobre um drama familiar que se repete em Hollywood. Ela não é a primeira da família a se distanciar do nome paterno: sua irmã Zahara já havia se apresentado publicamente sem o "Pitt", e Vivienne foi creditada apenas como "Jolie" em um trabalho recente. O caso deles é o capítulo mais recente de uma longa batalha familiar, mas eles não estão sozinhos.

O caso, no entanto, não é isolado. As complexas relações familiares no mundo das celebridades já levaram outros herdeiros a cortar laços, seja por disputas financeiras, abusos ou exposição excessiva na mídia. São histórias que mostram que, por trás do glamour, existem conflitos profundos e, muitas vezes, irreconciliáveis.

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Rompimentos que marcaram Hollywood

Drew Barrymore: Um dos casos mais conhecidos é o da atriz, que vivia uma relação conturbada com sua mãe, Jaid Barrymore. Exposta à fama desde a infância, Drew enfrentou problemas com álcool e drogas precocemente. Aos 14 anos, ela entrou na justiça e conseguiu a emancipação legal, assumindo o controle de sua própria vida e carreira.

Macaulay Culkin: O astro de Esqueceram de Mim também teve uma infância marcada por disputas familiares. Ele se emancipou dos pais aos 15 anos para impedi-los de controlar sua fortuna, estimada em milhões de dólares na época. A briga judicial expôs o controle financeiro que seus genitores exerciam sobre sua carreira de sucesso.

Ariel Winter: Famosa pelo papel de Alex na série Modern Family, a atriz viveu uma longa batalha judicial contra sua mãe, Chrisoula Workman. Ariel a acusou de abuso físico e emocional, e em 2015, aos 17 anos, foi oficialmente emancipada. Sua irmã mais velha, Shanelle Gray, assumiu sua guarda durante o processo.

Frances Bean Cobain: A filha de Kurt Cobain e Courtney Love teve uma relação tumultuada com a mãe durante a adolescência. Em 2009, Frances obteve uma ordem de restrição contra Courtney e escolheu viver com a avó paterna. Embora tenham se reaproximado anos depois, o período de afastamento foi intenso e exposto pela mídia.

Jennifer Aniston: A estrela de Friends teve um rompimento público com sua mãe, Nancy Dow, que durou anos. O estopim foi um livro de memórias que Dow publicou sobre a relação com a filha, o que Aniston considerou uma traição. Elas ficaram anos sem se falar e só se reconciliaram pouco antes da morte de Nancy, em 2016.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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