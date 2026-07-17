Show do Kid Abelha em Brasília foi adiado para maio de 2027 - (crédito: Divulgação)

O grupo Kid Abelha, sucesso no país desde a década de 1980, retornou aos palcos com a turnê Eu tive um sonho, após 13 anos de hiato. No entanto, o sonho dos fãs de viverem esse momento terá que esperar mais do que o prometido, com o anúncio do adiamento do show. A apresentação em Brasília, que aconteceria no dia 25 de julho, na Arena Mané Garrincha, foi adiada para 8 de maio de 2027, na Arena Nilson Nelson.

A Live Nation Brasil, empresa de entretenimento e produtora de shows, anunciou hoje em postagem no Instagram a atualização de datas e/ou locais de algumas apresentações. Em notinha, informou que foi uma readequação operacional na turnê. Os ingressos adquiridos anteriormente permanecem válidos, respeitando as regras de realocação.

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Em caso de cancelamento da compra, a solicitação deve ser feita entre o dia 20 de julho e 5 de agosto, pelo local onde a compra foi realizada, seja ingresso físico ou digital. Além de Brasília, outras cidades sofreram alterações. Mais informações estão disponíveis pelo site ou no Instagram da produtora.



