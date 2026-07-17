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Batukenjé Orquestrado chega a Ceilândia com oficinas gratuitas de percussão

Ceilândia, reconhecida pela intensa produção artística, foi escolhida como segunda parada da circulação do projeto que promove um encontro entre diferentes tradições musicais

Batukenjé Orquestrado no Varjão - (crédito: Jana Paniz)
Batukenjé Orquestrado no Varjão - (crédito: Jana Paniz)

Após a passagem pelo Varjão, o próximo destino do projeto Batukenjé Orquestrado: Percussão Itinerante no DF é Ceilândia, onde chega neste sábado (18/7) na Praça da Feira Central, com programação gratuita que reúne apresentações da Orquestra Percussiva Batukenjé e oficinas de iniciação à percussão. As atividades acontecerão em dois períodos, pela manhã e à tarde, com o propósito de aproximar o público da riqueza das sonoridades afro-brasileiras e fortalecendo a circulação cultural em diferentes territórios do Distrito Federal.

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Ao longo do dia, a Orquestra Percussiva Batukenjé realizará dois concertos gratuitos, às 10h30 e às 14h, com a apresentação de um repertório inspirado nas sonoridades afro-brasileiras e afro-brasilienses. O grupo reúne referências do samba, maracatu, capoeira e outras manifestações de matriz africana, interpretadas por meio de instrumentos como atabaques, timbais, surdos, caixas e repiniques. Após cada apresentação, o público poderá participar gratuitamente de uma oficina de iniciação à percussão, ministrada pelo mestre Celin du Batuk, com apoio de monitores. As atividades acontecem das 11h às 12h e das 14h30 às 15h30, uma oportunidade para que os interessados tenham contato com os fundamentos da linguagem percussiva.

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Durante as oficinas, os participantes experimentarão diferentes instrumentos utilizados pela orquestra e conhecerão noções básicas de ritmo, pulsação, coordenação e prática em grupo. Mais do que o aprendizado técnico, a proposta busca estimular a escuta coletiva, fortalecer o convívio comunitário e aproximar o público de manifestações culturais de matriz africana presentes na identidade da capital. Os participantes não precisam levar instrumentos próprios para participar das atividades. 

Após Ceilândia, a circulação será encerrada no Paranoá, em 15 agosto.


Serviço 

Batukenjé Orquestrado: Percussão Itinerante no DF – Etapa Ceilândia

Neste sábado (18/7), a partir das 10h30, na Praça da Feira Central de Ceilândia. Evento gratuito. Classificação indicativa livre. 

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 17/07/2026 15:19
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