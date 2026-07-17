Batukenjé Orquestrado chega a Ceilândia com oficinas gratuitas de percussão

Após a passagem pelo Varjão, o próximo destino do projeto Batukenjé Orquestrado: Percussão Itinerante no DF é Ceilândia, onde chega neste sábado (18/7) na Praça da Feira Central, com programação gratuita que reúne apresentações da Orquestra Percussiva Batukenjé e oficinas de iniciação à percussão. As atividades acontecerão em dois períodos, pela manhã e à tarde, com o propósito de aproximar o público da riqueza das sonoridades afro-brasileiras e fortalecendo a circulação cultural em diferentes territórios do Distrito Federal.

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Ao longo do dia, a Orquestra Percussiva Batukenjé realizará dois concertos gratuitos, às 10h30 e às 14h, com a apresentação de um repertório inspirado nas sonoridades afro-brasileiras e afro-brasilienses. O grupo reúne referências do samba, maracatu, capoeira e outras manifestações de matriz africana, interpretadas por meio de instrumentos como atabaques, timbais, surdos, caixas e repiniques. Após cada apresentação, o público poderá participar gratuitamente de uma oficina de iniciação à percussão, ministrada pelo mestre Celin du Batuk, com apoio de monitores. As atividades acontecem das 11h às 12h e das 14h30 às 15h30, uma oportunidade para que os interessados tenham contato com os fundamentos da linguagem percussiva.

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Durante as oficinas, os participantes experimentarão diferentes instrumentos utilizados pela orquestra e conhecerão noções básicas de ritmo, pulsação, coordenação e prática em grupo. Mais do que o aprendizado técnico, a proposta busca estimular a escuta coletiva, fortalecer o convívio comunitário e aproximar o público de manifestações culturais de matriz africana presentes na identidade da capital. Os participantes não precisam levar instrumentos próprios para participar das atividades.

Após Ceilândia, a circulação será encerrada no Paranoá, em 15 agosto.





Serviço

Batukenjé Orquestrado: Percussão Itinerante no DF – Etapa Ceilândia

Neste sábado (18/7), a partir das 10h30, na Praça da Feira Central de Ceilândia. Evento gratuito. Classificação indicativa livre.