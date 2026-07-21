Lesliana Preira interpreta jovem senegalesa em 'A nobreza do amor'

Disposta a conquistar a coroa de Batanga, a personagem Binta Faye chega em A nobreza do amor encantando o rei Kendall, interpretado por Lázaro Ramos. Lesliana Pereira, atriz angolana, vive na novela uma representante da nobreza senegalesa e se destaca entre as candidatas ao trono, impactando o rei que enxerga a riqueza de sua família e a beleza da jovem.

Lesliana Pereira nasceu em Soy, província angolana do Zaire, mas viveu a sua infância em Benguela. Próximo aos onze anos, se mudou com a família para Lisboa, em Portugal. Um dos grandes destaques da sua carreira é o protagonismo no filme Njinga, Rainha de Angola, que lhe rendeu o prêmio de Melhor Atriz no Africa Movie Academy Awards.

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O primeiro trabalho de Lesliana no Brasil foi em um filme da Xuxa. A angolana interpreta a personagem Fadona em Xuxa e o Ministério da Feiurinha, de 2009. Lesliana conquistou a personagem após participar de de um concurso no programa da Xuxa. A atriz também participou da novela brasileira I love Paraisópolis, em que interpretou a personagem Tairine Ibrahim.

Para Lesliana, um dos pontos que mais a atraiu na personagem foi a possibilidade de realizar mais um trabalho no Brasil. "É o mercado audiovisual para os PALOPs (Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa) muito potente. O Brasil é a maior indústria em português do audiovisual, então fazia todo sentido para mim, enquanto atriz, me propor a um desafio, a um projeto na casa da TV Globo", comenta. Lesliana conhece o Brasil desde 2008 e acredita que sua vivência africana e europeia acrescenta em sua personagem.

"A construção do meu personagem carrega toda essa relevância de ter um conhecimento um pouco mais aprofundado em relação àquilo que foram os processos de colonização - as diferentes fases desse processo, de que forma impactou na minha cultura e também em outras culturas, com outros países colonizadores, como a França, a Inglaterra", destaca.

Interpretar Binta também é uma oportunidade de mostrar a importância das mulheres negras na televisão em papéis de nobreza. "Trazer essa Binta, uma mulher elegante, bem posta que sabe se portar dentro de um salão nobre é muito importante, enquanto negra, para desmistificar essa coisa do negro mais ligado a outro lado que não esse lado de nobre", ressalta. "É isso que eu tento trazer na Binta, no seu entrar, no seu sair, no seu estar dentro de uma sala em Batanga", finaliza Lesliana.