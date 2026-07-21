Motoristas seguem passando por ponte caída: "O que nós vamos fazer?"

Afundada desde a Tempestade Daniel, em 2023, a estrutura conecta vilas gregas sem previsão de reparos - (crédito: Reprodução/YouTube/Larissanet OnlineNewspaper)

Na região de Larissa, na Grécia, a necessidade de economizar tempo tem levado motoristas a ignorar alertas de segurança ao atravessar a ponte Palaiopyrgos. Segundo o jornal New York Post, a estrutura, que passa sobre o rio Pineios e conecta as vilas de Alexandrini e Palaiopyrgos, apresenta um afundamento crítico na parte central, condição que se arrasta há cerca de três anos devido ao impacto de desastres naturais.

O dano mais grave ocorreu durante a Tempestade Daniel, em setembro de 2023, quando a força das águas corroeu a sustentação de concreto da via. Embora a ponte esteja legalmente interditada por não oferecer condições segurar de tráfego, as alternativas de trajeto são consideradas inviáveis pela população local. Utilizar a rodovia nacional para contornar o bloqueio pode estender a viagem em mais de 30 quilômetros.

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Para os agricultores da região, a ponte é uma ferramenta de trabalho indispensável para chegar às suas plantações. O sentimento de falta de escolha foi resumido pelo desabafo de um morador local ao jornal grego Skai. "O que nós vamos fazer? Contornar o caminho inteiro?". A gravidade da situação é reforçada por outro relato que evidencia o perigo constante: "Nós brincamos com a morte todos os dias".

Além do risco de queda, há uma preocupação logística e ambiental. Yiannis Beritzas, prefeito da vila de Palaiopyrgos, ressaltou ao Skai que a rota direta para Kissavos foi interrompida, forçando o uso do longo desvio.

O histórico climático da região é alarmante; em setembro de 2023, a Tempestade Daniel despejou 750 milímetros de chuva em um único dia em algumas áreas, resultando em 17 mortes e danos estimados em US$ 2,14 bilhões.

Apesar de um projeto de modernização já ter recebido aprovação oficial, as máquinas ainda não chegaram ao local para iniciar a reconstrução.



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