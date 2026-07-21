Cine Brasília recebe pré-estreia de "Pequenas Criaturas"

Filme entra em cartaz no Cine Brasília na próxima quinta (23) - (crédito: Junio Silva/CB/D.A.Press)

A noite desta terça-feira (21/7) foi de ingressos esgotados no Cine Brasília, com a sessão de pré-estreia do filme Pequenas criaturas. O longa, dirigido por Anne Pinheiro Guimarães e estrelado por Carolina Dieckmann, foi filmado na capital federal e retrata a cidade na segunda metade dos anos 1980, no período de redemocratização pós ditadura militar.

“A gente está muito ansioso para mostrar esse filme”, disse Carolina Dieckmann ao Correio. “É um sentimento de gratidão de como fomos recebidos e, ao mesmo tempo, uma vontade de que vocês gostem do filme. Brasília é linda, então é uma expectativa maior do que nas outras cidades”.

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A pré-estreia contou com a presença do elenco da obra, com direito a apresentação da diretora ea sessão de fotos com os fãs que se acotovelavam na entrada do cinema. “Escrevi esse filme pensando em Brasília, na minha infância aqui”, declarou Anne Pinheiro. Conhecida pelas séries Desnude (2018) e Nós (2020), a diretora dedicou o filme aos pais.









Pequenas criaturas narra a história de Helena, interpretada por Dieckmann, e os dois filhos durante o ano de 1986. Na trama, a protagonista atravessa períodos de solidão, amadurecimento e redescobertas no cenário bucólico do Planalto Central.

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O filme venceu o Troféu Redentor de Melhor Filme de Ficção no Festival do Rio 2025, além do Troféu Redentor de Melhor Direção de Arte para Claudia Andrade. Pequenas criaturas entra em cartaz no Cine Brasília a partir desta quinta-feira (23).