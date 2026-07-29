Adriano Guimarães explora o poder da imaginação em peça de Shakespeare

Clássico de William Shakespeare, Sonho de uma noite de verão ganhou contornos contemporâneos e brasileiros na montagem dirigida por Adriano Guimarães em cartaz a partir de quinat-feira (30/7) no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). Nascida de um estudo de grupo com os atores e dramaturgos Lucas Lima e Maria Moreira, a versão é a quarta realizada por Adriano e ganhou uma leitura com direito a repente e inversão de gêneros. "Quando lemos a peça, pensei que seria divertido fazer uma nova versão. Cada vez que revisito esse texto, olho por um certa perspectiva, porque a vida da gente muda. É um tema bem importante para os dias de hoje, porque é uma peça sobre o poder da imaginação", avisa o diretor.

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A trama central de Sonho de uma noite de verão gira em torno do amor. A peça é dividida em três núcleos, todos protagonizados por casais antigos e outros prestes a serem formados. Há seres da floresta cujo amor atravessa séculos e pode encantar ou desencantar humanos. Há quem queira se casar com um, mas seja destinado a outro. Há amores certos, porém os incertos é que dominam as cenas orquestradas por Duque Teseu, que na versão de Adriano virou a Teseu, cujo par, Hipólita, atende pelo artigo masculino. Quatro jovens embrenhados em histórias amorosas cheias de nós acabam a noite em uma floresta encantada da qual sairão enfeitiçados pelas criaturas noturnas.

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Como a peça de Shakespeare é especialmente marcada pelos versos e pela poesia, o diretor aproveitou para incluir algumas referências brasileiras. "O teatro tem esse poder da imaginação e Shakespeare é um pouco radical nisso. A peça é um exercício de como a gente se apropria disso, então houve o exercício de trazer para os dias de hoje. Tem repente e várias apropriações. É musicado, adaptado para hoje, então é uma brincadeira com a linguagem e com o poder da imaginação", avisa.

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A dramaturgia é assinada por Lucas Lima e Maria Moreira, além do próprio Adriano, que trataram de trazer o texto para um contexto contemporâneo. No palco, um elenco de nove atores é responsável pela encenação, incluindo, Abaetê Queiroz, Mateus Ferrari, Rodrigo Lelis, Gabriela Correa, Lucca Marques, Natália Leite e Roger Rodrigues, além de Lucas e Maria.

Serviço

Sonho de uma Noite de Verão

Direção: Adriano Guimarães. Desta quinat-feira (30/7) a domingo (2/8), às 19h30, no Teatro do Centro CUltural Banco do Brasil (CCBB SCES Trecho 02 Lote 22 - Ed. Presidente Tancredo Neves - Setor de Clubes Especial Sul).

Ingressos gratuitos mediante retirada no CCBB