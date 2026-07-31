Isis Valverde fala sobre papel como madrasta dos filhos de Wanessa Camargo





Isis Valverde abriu detalhes da convivência familiar ao lado do marido, Marcus Buaiz, e dos três filhos que fazem parte da rotina do casal. Em entrevista à revista Quem, a atriz contou como construiu uma relação próxima com José Marcus, de 14 anos, e João Francisco, de 12, filhos do empresário com Wanessa Camargo.

A atriz também é mãe de Rael Valverde, de sete anos, fruto do relacionamento anterior com André Rezende. Para Isis, acompanhar o desenvolvimento dos três meninos é uma experiência especial justamente porque cada um está vivendo uma fase diferente. "Eu tenho uma relação muito boa com os nossos três meninos. Dois são do meu marido. O Rael é meu filho de sangue. Mas eu amo quando os três estão juntos, porque são três fases diferentes", afirmou à Quem.

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A convivência com José Marcus, que já entrou na adolescência, também permite que Isis conheça de perto uma etapa que ainda será vivenciada pelo próprio filho. A atriz considera a experiência uma espécie de preparação para o futuro e conta que tem acompanhado com carinho as transformações do adolescente.

"A adolescência eu estou experimentando com ele (José Marcus) antes do meu próprio filho", disse. Segundo Isis, a relação construída com o enteado é marcada por proximidade e afeto. "Está sendo lindo. É lindo vê-lo crescer e vê-lo desabrochar como homem. A gente tem uma relação muito próxima, muito linda. Sou muito grata pelo espaço que eles me dão na vida deles", celebrou.

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Além da dinâmica familiar, Isis também comentou um assunto que costuma aparecer quando o tema é sua vida pessoal: a cobrança para que tenha outro filho, especialmente uma menina. A atriz afirmou que já está acostumada com os questionamentos e aproveitou para refletir sobre as expectativas colocadas sobre as mulheres ao longo da vida.

"A mulher já nasceu cobrada. Cobram para a gente ser boa esposa, para ser boa mãe, para ter o primeiro filho, para ter o segundo filho…", desabafou. Para ela, é importante que cada mulher consiga reconhecer seus próprios desejos sem permitir que cobranças externas determinem suas escolhas.

"A gente tem que começar a entender o nosso lugar e as nossas escolhas. Óbvio que tem coisas que entrego na mão de Deus, mas em relação à cobrança, nós mulheres temos que ficar muito atentas e não sermos vítimas disso", declarou.

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Casada com Marcus Buaiz, Isis tem compartilhado uma rotina que reúne os filhos do empresário e seu próprio filho. Na avaliação da atriz, a convivência entre os três meninos se tornou uma parte importante da dinâmica familiar, especialmente pela possibilidade de acompanhar diferentes momentos do crescimento deles.

A experiência também tem proporcionado a Isis uma perspectiva diferente sobre a maternidade. Ao acompanhar a adolescência de José Marcus e a infância de João Francisco e Rael, ela vivencia simultaneamente etapas distintas do desenvolvimento dos filhos, algo que considera enriquecedor para a própria relação com a família.