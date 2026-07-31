Isis Valverde fala sobre papel como madrasta dos filhos de Wanessa Camargo

Isis Valverde abriu detalhes da convivência familiar ao lado do marido, Marcus Buaiz, e dos três filhos que fazem parte da rotina do casal. Em entrevista à revista Quem, a atriz contou como construiu uma relação próxima com José Marcus, de 14 anos, e João Francisco, de 12, filhos do empresário com Wanessa Camargo.
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A atriz também é mãe de Rael Valverde, de sete anos, fruto do relacionamento anterior com André Rezende. Para Isis, acompanhar o desenvolvimento dos três meninos é uma experiência especial justamente porque cada um está vivendo uma fase diferente. "Eu tenho uma relação muito boa com os nossos três meninos. Dois são do meu marido. O Rael é meu filho de sangue. Mas eu amo quando os três estão juntos, porque são três fases diferentes", afirmou à Quem.
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A convivência com José Marcus, que já entrou na adolescência, também permite que Isis conheça de perto uma etapa que ainda será vivenciada pelo próprio filho. A atriz considera a experiência uma espécie de preparação para o futuro e conta que tem acompanhado com carinho as transformações do adolescente.
"A adolescência eu estou experimentando com ele (José Marcus) antes do meu próprio filho", disse. Segundo Isis, a relação construída com o enteado é marcada por proximidade e afeto. "Está sendo lindo. É lindo vê-lo crescer e vê-lo desabrochar como homem. A gente tem uma relação muito próxima, muito linda. Sou muito grata pelo espaço que eles me dão na vida deles", celebrou.
Além da dinâmica familiar, Isis também comentou um assunto que costuma aparecer quando o tema é sua vida pessoal: a cobrança para que tenha outro filho, especialmente uma menina. A atriz afirmou que já está acostumada com os questionamentos e aproveitou para refletir sobre as expectativas colocadas sobre as mulheres ao longo da vida.
"A mulher já nasceu cobrada. Cobram para a gente ser boa esposa, para ser boa mãe, para ter o primeiro filho, para ter o segundo filho…", desabafou. Para ela, é importante que cada mulher consiga reconhecer seus próprios desejos sem permitir que cobranças externas determinem suas escolhas.
"A gente tem que começar a entender o nosso lugar e as nossas escolhas. Óbvio que tem coisas que entrego na mão de Deus, mas em relação à cobrança, nós mulheres temos que ficar muito atentas e não sermos vítimas disso", declarou.
Casada com Marcus Buaiz, Isis tem compartilhado uma rotina que reúne os filhos do empresário e seu próprio filho. Na avaliação da atriz, a convivência entre os três meninos se tornou uma parte importante da dinâmica familiar, especialmente pela possibilidade de acompanhar diferentes momentos do crescimento deles.
A experiência também tem proporcionado a Isis uma perspectiva diferente sobre a maternidade. Ao acompanhar a adolescência de José Marcus e a infância de João Francisco e Rael, ela vivencia simultaneamente etapas distintas do desenvolvimento dos filhos, algo que considera enriquecedor para a própria relação com a família.
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