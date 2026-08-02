Gusttavo Lima é parado em blitz, faz bafômetro e brinca

Gusttavo Lima é parado em blitz, faz teste do bafômetro e brinca: Nem o Embaixador escapa - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Gusttavo Lima passou por uma situação inusitada durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O cantor foi parado em uma blitz de rotina e precisou realizar o teste do bafômetro. O episódio aconteceu na noite de quarta-feira (29) e foi registrado pelo próprio artista, que compartilhou o momento com os seguidores nas redes sociais.

De acordo com o registro publicado por Gusttavo, o resultado do teste foi negativo. Em vez de apenas seguir viagem após a fiscalização, o sertanejo aproveitou a abordagem para conversar com os agentes e acabou protagonizando momentos descontraídos durante a parada.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Um dos policiais chegou a perguntar se o homem abordado era artista. Gusttavo confirmou a profissão e explicou que é conhecido pelo nome artístico. A situação ficou ainda mais curiosa quando outro agente se aproximou para registrar os dados e percebeu quem estava diante dele.

Ao reconhecer o cantor, o policial reagiu com surpresa: É impressão minha ou é o maior cantor do Brasil? Ah, é o próprio. A fala divertiu Gusttavo, que levou a situação com bom humor e decidiu compartilhar o encontro com os fãs.

Leia também: 4 vezes que o cantor Daniel mostrou seus talentos como ator

Na legenda da publicação, o artista fez referência ao apelido pelo qual é conhecido e brincou com o fato de também estar sujeito às abordagens de fiscalização nas estradas. Nem o Embaixador escapa, bb. Parabéns pelo trabalho, PRF, escreveu.

A publicação rapidamente chamou a atenção dos seguidores, que comentaram principalmente a naturalidade do cantor durante a abordagem e a reação do agente ao descobrir sua identidade. O fato de um dos policiais não reconhecê-lo imediatamente também acabou se tornando um dos pontos mais comentados do vídeo.

Apesar do tom descontraído, a situação mostrou uma abordagem de fiscalização de trânsito seguindo os procedimentos habituais, incluindo a realização do teste do bafômetro. Com o resultado negativo, Gusttavo Lima pôde continuar o trajeto depois do atendimento dos agentes.

O episódio também rendeu ao cantor uma oportunidade de transformar uma situação corriqueira em conteúdo para as redes sociais. Acostumado a aparecer diante de grandes públicos, Gusttavo mostrou que, mesmo sendo uma das figuras conhecidas da música sertaneja, também passa por situações comuns do dia a dia, como uma parada em uma blitz.