Gusttavo Lima é parado em blitz, faz bafômetro e brinca

Gusttavo Lima passou por uma situação inusitada durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O cantor foi parado em uma blitz de rotina e precisou realizar o teste do bafômetro. O episódio aconteceu na noite de quarta-feira (29) e foi registrado pelo próprio artista, que compartilhou o momento com os seguidores nas redes sociais.
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De acordo com o registro publicado por Gusttavo, o resultado do teste foi negativo. Em vez de apenas seguir viagem após a fiscalização, o sertanejo aproveitou a abordagem para conversar com os agentes e acabou protagonizando momentos descontraídos durante a parada.
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Um dos policiais chegou a perguntar se o homem abordado era artista. Gusttavo confirmou a profissão e explicou que é conhecido pelo nome artístico. A situação ficou ainda mais curiosa quando outro agente se aproximou para registrar os dados e percebeu quem estava diante dele.
Ao reconhecer o cantor, o policial reagiu com surpresa: É impressão minha ou é o maior cantor do Brasil? Ah, é o próprio. A fala divertiu Gusttavo, que levou a situação com bom humor e decidiu compartilhar o encontro com os fãs.
Na legenda da publicação, o artista fez referência ao apelido pelo qual é conhecido e brincou com o fato de também estar sujeito às abordagens de fiscalização nas estradas. Nem o Embaixador escapa, bb. Parabéns pelo trabalho, PRF, escreveu.
A publicação rapidamente chamou a atenção dos seguidores, que comentaram principalmente a naturalidade do cantor durante a abordagem e a reação do agente ao descobrir sua identidade. O fato de um dos policiais não reconhecê-lo imediatamente também acabou se tornando um dos pontos mais comentados do vídeo.
Apesar do tom descontraído, a situação mostrou uma abordagem de fiscalização de trânsito seguindo os procedimentos habituais, incluindo a realização do teste do bafômetro. Com o resultado negativo, Gusttavo Lima pôde continuar o trajeto depois do atendimento dos agentes.
O episódio também rendeu ao cantor uma oportunidade de transformar uma situação corriqueira em conteúdo para as redes sociais. Acostumado a aparecer diante de grandes públicos, Gusttavo mostrou que, mesmo sendo uma das figuras conhecidas da música sertaneja, também passa por situações comuns do dia a dia, como uma parada em uma blitz.
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