Além do BTS: outros artistas que já anunciaram boicote contra o Grammy

Na última quarta-feira (29), o BTS surpreendeu o público ao anunciar que não irá submeter seus lançamentos recentes para a edição do Grammy Awards 2027.
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Por meio do Instagram, os sete integrantes explicaram que tomaram a decisão, por desejarem que "a música seja ouvida e amada pelo que ela é, sem ser limitada por região ou idioma". Nas redes sociais, a decisão é interpretada como um protesto pela criação da categoria Melhor Performance de Música Pop Asiática.
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Apesar de ser considerada a premiação mais importante da indústria musical internacional, ao longo da história, o Grammy já sofreu inúmeras críticas e boicotes por meio dos artistas, com acusações que reúnem questões raciais e xenofóbicas.
Sabendo disto, o Observatório dos Famosos reuniu uma lista que reúne, além do BTS, outros artistas consagrados também se voltaram contra a premiação. Confira abaixo:
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The Weeknd: Em 2021, o cantor iniciou um boicote e compartilhou inúmeras críticas contra a premiação após o seu álbum After Hours (2020) e ‘Blinding Lights’, considerado um dos maiores hits da última década, não receberem nenhuma indicação.
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Frank Ocean: Aclamado pelos seus discos, como o atemporal Blonde (2016), o cantor optou por não enviar o disco para consideração do Grammy de 2017, e justificou que a premiação "não parece representar muito bem as pessoas que vêm de onde eu venho e que defendem o que eu defendo", em entrevista ao The New York Times.
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Halsey: Esnobada pelo disco Maniac (2020), que possui hits como ‘Without Me’ e ‘You Should Be Sad’, a cantora compartilhou uma série de críticas à premiação por meio de seu Instagram, revelando que, para serem reconhecidos, os artistas precisam realizar apresentações privadas nos bastidores, conhecer as pessoas certas, fazer campanha através de contatos informais.
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Jay-Z: Apesar de ser considerado o rapper mais premiado do Grammy, o artista já realizou inúmeras críticas e boicotes à premiação, chegando a passar anos sem participar do evento. 20 anos depois, quando subiu ao palco da premiação para receber o prêmio Dr. Dre de Impacto Global em 2024, ele voltou a criticar o evento, destacando que sua esposa, a cantora Beyoncé, era esnobada pela premiação anualmente.
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