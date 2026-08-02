Cleo Pires recorda exposição da sexualidade e reflete sobre machismo

Cleo Pires revisitou momentos importantes de sua vida pessoal e profissional em uma conversa que será exibida no quadro Pode Perguntar, do Fantástico, neste domingo (2). Aos 43 anos, a atriz, que atualmente integra o elenco de Coração Acelerado, falou sobre temas que marcaram sua trajetória e refletiu sobre a forma como a sociedade encara a sexualidade feminina.

Durante a entrevista, Cleo recordou o período em que sua vida íntima ganhou grande exposição pública. Ao relembrar a decisão de falar abertamente sobre sua sexualidade, a atriz explicou que imaginava que sua postura poderia contribuir para questionar padrões impostos às mulheres.

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"Eu pensava que falar abertamente sobre o que era natural para mim seria algo libertador. Não para mim, mas para o pensamento que a sociedade tem da mulher, de que ela tem que ser a desejada, mas não pode ter desejo. A gente vive numa sociedade bem reducionista, preconceituosa e machista", afirmou Cleo.

A atriz participou da conversa com entrevistadores que estão dentro do espectro autista, proposta do quadro do Fantástico. Ao longo do bate-papo, ela também falou sobre diferentes fases de sua vida e retomou lembranças relacionadas à família. Entre os assuntos abordados esteve a participação do irmão, Fiuk, no Big Brother Brasil, período em que Cleo acompanhou de perto a experiência do cantor no reality show.

Outro tema mencionado foi a relação com o pai biológico, Fábio Jr. A atriz também revisitou lembranças da infância e contou uma história curiosa relacionada às botas que usava quando era criança. O encontro ainda abriu espaço para que ela comentasse algumas normas e expectativas sociais que considera desnecessárias.

A entrevista teve momentos de descontração, mas também ganhou um tom emocional na reta final. Cleo recebeu uma homenagem dos participantes que conduziram a conversa e se mostrou sensibilizada com o carinho recebido. Ao agradecer, a atriz declarou: Vocês são tão queridos e generosos.

O quadro Pode Perguntar tem como proposta colocar personalidades diante de entrevistadores autistas, criando um espaço para perguntas sobre diferentes aspectos de suas vidas. No caso de Cleo, a conversa percorreu desde recordações familiares e experiências profissionais até questões relacionadas à maneira como sua imagem e sua sexualidade foram percebidas pelo público.

Atualmente, Cleo está no elenco de Coração Acelerado, mantendo-se em atividade na televisão enquanto também revisita episódios de sua trajetória. A participação no Fantástico promete mostrar um lado mais pessoal da atriz, especialmente ao abordar experiências que ajudaram a construir sua relação com a própria identidade e com a exposição pública.