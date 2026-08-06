Stand-up sobre excessos da autoajuda digital estreia neste sábado (8/8)

Dra. Rosângela, personagem de Índio Behn, se apresenta em Brasília neste sábado (8/8) - (crédito: Fabiano Lucietto Panizzi/Divulgação)

Neste sábado (8/8), o Museu Nacional da República será palco do espetáculo Como ser tóxica e influenciar pessoas. Com sessões às 19h e às 21h, a comédia debocha da necessidade constante de aprovação nas redes sociais e mostra que nem toda influência é positiva. A apresentação traz a Dra. Rosângela, criação do humorista, ator e músico Índio Behn, conhecida nas redes sociais por métodos terapêuticos pouco tradicionais.

A personagem propõe um manual não convencional sobre convivência, comportamento e as pequenas toxicidades do dia a dia, colocando à prova as contradições dos relacionamentos modernos. A montagem transforma o espaço em uma espécie de terapia em grupo, com humor, improviso, música e participação da plateia. A terapeuta expõe histórias, reflexões improváveis e diagnósticos duvidosos em situações que podem parecer familiares para o público.

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Índio Behn é humorista há mais de dez anos. Ele desenvolveu a Dra. Rosângela como uma crítica cômica à forma como a saúde mental vem sendo transformada em produto nas redes. O artista transforma situações cotidianas em comédia e reúne milhões de visualizações nas plataformas digitais. Os ingressos estão disponíveis pela plataforma Sympla.

Serviço

Como ser tóxica e influenciar pessoas

Neste sábado (8/8), às 19h e 21h, no Museu Nacional da República. Ingressos a partir de R$70, disponíveis pelo Sympla. Classificação livre.