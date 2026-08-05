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Felipe & Rodrigo anunciam gravação do maior projeto da carreira em Brasília

Dupla sertaneja se prepara para produção inédita realizada no Distrito Federal. Os artistas apresentam o projeto No Sentimento — Em Brasília, no dia 26 de setembro

Felipe & Rodrigo anunciam projeto No Sentimento — Em Brasília - (crédito: Reprodução/Instagram)
Felipe & Rodrigo anunciam projeto No Sentimento — Em Brasília - (crédito: Reprodução/Instagram)

Muito sertanejo e música boa chegam em 26 de setembro, no Na Praia Parque, no Lago Sul. A dupla Felipe & Rodrigo se prepara para gravar o maior projeto da carreira, na capital federal. O audiovisual No Sentimento — Em Brasília, celebra a fase dos artistas e a boa conexão que ambos possuem com o público brasiliense. Os ingressos já estão disponíveis e as vendas começaram nesta quarta-feira (5/8).  

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“Brasília merece muito esse DVD. A gente sempre quis gravar aqui porque, por algum motivo, a gente tem uma troca muito forte com as pessoas. Eu não sei explicar esse motivo e acho que a galera também não sabe, mas é a cidade que mais pede show do Felipe & Rodrigo, a galera manda mensagem”, destaca a dupla. 

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Com direção musical e artística de Eduardo Pepato e Fernando Catatau, o projeto vai reunir canções com identidade única, que tem feito da dupla uma das maiores e melhores surpresas da música sertaneja nos últimos anos. Hoje, Felipe & Rodrigo contam com mais de 9 milhões de ouvintes no Spotify, plataforma em que o recente trabalho Velhos hábitos figura como o 4º mais ouvido. 

E bom, para além do carisma no palco, a dupla tem crescido no cenário brasileiro com músicas que chegam sem pedir licença, traduzindo sentimentos e contando boas histórias. No repertório de sucessos estão: Média boa, Gosta de rua, Caos de alguém, Ignora, Dois gumes e Esquina. Agora, os olhos estão voltados para o maior trabalho da carreira. “Vamos fazer bem feito. Se Deus quiser, vai sair bem feito”, finalizam.

Serviço

No Sentimento — Em Brasília

26 de setembro, às 18h, no Na Praia Parque

Ingressos podem ser adquiridos por meio do aplicativo e site oficial da R2, a partir de R$ 30

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Eduardo Fernandes

Repórter Jr

Jornalista formado pela Universidade Paulista, estou no Correio Braziliense há dois anos. Antes, na Editoria de Cidades, agora, como Repórter da Revista do Correio.

Por Eduardo Fernandes
postado em 05/08/2026 18:46
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