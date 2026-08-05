Felipe & Rodrigo anunciam gravação do maior projeto da carreira em Brasília

Muito sertanejo e música boa chegam em 26 de setembro, no Na Praia Parque, no Lago Sul. A dupla Felipe & Rodrigo se prepara para gravar o maior projeto da carreira, na capital federal. O audiovisual No Sentimento — Em Brasília, celebra a fase dos artistas e a boa conexão que ambos possuem com o público brasiliense. Os ingressos já estão disponíveis e as vendas começaram nesta quarta-feira (5/8).

“Brasília merece muito esse DVD. A gente sempre quis gravar aqui porque, por algum motivo, a gente tem uma troca muito forte com as pessoas. Eu não sei explicar esse motivo e acho que a galera também não sabe, mas é a cidade que mais pede show do Felipe & Rodrigo, a galera manda mensagem”, destaca a dupla.



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Com direção musical e artística de Eduardo Pepato e Fernando Catatau, o projeto vai reunir canções com identidade única, que tem feito da dupla uma das maiores e melhores surpresas da música sertaneja nos últimos anos. Hoje, Felipe & Rodrigo contam com mais de 9 milhões de ouvintes no Spotify, plataforma em que o recente trabalho Velhos hábitos figura como o 4º mais ouvido.



E bom, para além do carisma no palco, a dupla tem crescido no cenário brasileiro com músicas que chegam sem pedir licença, traduzindo sentimentos e contando boas histórias. No repertório de sucessos estão: Média boa, Gosta de rua, Caos de alguém, Ignora, Dois gumes e Esquina. Agora, os olhos estão voltados para o maior trabalho da carreira. “Vamos fazer bem feito. Se Deus quiser, vai sair bem feito”, finalizam.

Serviço

No Sentimento — Em Brasília

26 de setembro, às 18h, no Na Praia Parque

Ingressos podem ser adquiridos por meio do aplicativo e site oficial da R2, a partir de R$ 30